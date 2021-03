De la excesiva calma de Sainz a la avería de Alonso

Sainz cumplió con su objetivo en su estreno con Ferrari. «Acabar esta carrera era la prioridad número uno, ya habrá tiempo de hacer las carreras que hacía con McLaren o jugármela tanto en las primeras vueltas. Ahora toca hacer carreras, coger experiencia, conocer el coche en situación de carrera, en aire sucio, y a partir de ahí nada, si consigo tener este ritmo en las carreras que vienen estaré contento», declaró el madrileño en DAZN F1. «Fue una pena la salida, no he conseguido salir del todo bien, lo he tomado con mucha calma, igual con demasiada, en las primeras vueltas, no conocía el coche con aire sucio y no me dio confianza, iba perdido. Luego cuando se ha asentado la carrera he podido hacer mi ritmo e ir rápido», reflexionó. «Tenía mucho más ritmo que Stroll y Fernando, pero como iban en un trenecito, era difícil pasarles porque iban pegados. Ahí he perdido mucho tiempo porque de ritmo iba mejor, luego cuando he conseguido estar en aire limpio, de ritmo íbamos muy rápidos», declaró Sainz.

Alonso procuró edulcorar su abandono: «Fue emocionante todo, esas primeras vueltas, estar en lucha con los demás coches ha sido, no sé cómo explicarlo, adrenalina, aunque estén luchando los coches por delante, ya tienes emoción, te late el corazón rápidamente, y una pena no estar más en la pista, completar la carrera. Igual los puntos no eran posibles».