Figo ataca el “fichaje galáctico” del “Marqués” Pablo Iglesias

Uno de los últimos “fichajes” de Pablo Iglesias para las elecciones a la Comunidad de Madrid del 4 de mayo ha desatado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Serigne Mbaye, senegalés y residente en Madrid y portavoz de la asociación de los Sin papeles y del Sindicato de Manteros de Madrid, llegó en patera a Tenerife en 2006 y permaneció cuatro días en un Centro de Internamiento de Extranjeros. Después estuvo en un centro de acogida en La Coruña hasta que llegó a Madrid. En 2008, todavía sin papeles, dejó la venta ambulante y comenzó a trabajar como cuidador y en la construcción. Después, con los papeles ya en regla, trabajó como administrativo y posteriormente abrió un restaurante, El Fogón Verde. Es actualmente uno de los activistas más constantes en su lucha por el derecho de los migrantes. Ahora se ha sumado a la candidatura de Unidas Podemos a las elecciones a la Comunidad de Madrid. Y Pablo Iglesias lo anunció así a través de sus redes sociales. “Seguimos sumando. Gracias, Serigne Mbaye, por tu ejemplo y tu compromiso. Es un orgullo que vayas a representar el Madrid de todos y todas”.

La noticia ha sido recibida con ironía por parte de Luis Figo. El ex futbolista portugués se muestra habitualmente muy crítico con la mayoría de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y del que Pablo Iglesias ya no forma parte. El tuit de Figo sobre el “fichaje” no tiene desperdicio: “Fichaje galáctico del Marqués!!! Cuando vas abandonar Vallecas por segunda vez?”.

Mbaye explicó en un vídeo las razones por las que formará parte de la candidatura de Unidas Podemos: “Podré estar donde se deciden las cosas, podré defender los derechos de la gente. La gente necesita una vida digna porque somos un colectivo muy discriminado y tenemos que demostrar que estamos ahí, que formamos parte de Madrid”. “He decidido meterme en las listas de UP porque es una oportunidad para poder estar donde se deciden las cosas y poder defender los derechos de la gente, erradicar la pobreza y terminar con el racismo. La gente necesita una vida digna”, asegura.

Figo también aprovechó las redes para cargar contra el rescate de la aerolínea Plus Ultra: “Alguien va a tener que justificar el controvertido rescate de la aerolínea Plus Ultra. 53 m eur”. Las redes están encendidas tras las críticas realizadas por el ex jugador del Barcelona y del Real Madrid.