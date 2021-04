¡¡Por fin!! Jordan Spieth

Entonces vio a su mujer, Annie Verret, corriendo hacia él con lágrimas detrás de sus gafas de sol. Sentía el peso de una lucha que había durado 1.351 días, ochenta y tres torneos del PGA Tour desde su última victoria. Su abrazo, en el que Spieth casi la levantó de sus pies, le puso el nudo en la garganta que él esperaba tras su duodécima victoria.

Ocurrió en Texas. Sucedió en una tarde luminosa y tranquila, la semana anterior al The Masters, ese símbolo de otra temporada de golf que se avecina. Le ocurrió a alguien que necesitaba que le ocurriera. Spieth, a sus veintisiete años, que había sido una vez un torbellino en el Tour, una estrella que ganó un U.S. Open, un The Masters y un Open Championship después de un par de U.S. Juniors y tres victorias universitarias en la Universidad de Texas. Llegó 2017 y todo se detuvo.

Tenía un espolón óseo en la mano. Tenía un swing que se estaba volviendo demasiado empinado. Tenía días en los que no estaba seguro de dónde caería su bola. Tenía muchas preguntas.

“Me siento agradecido”, dijo Spieth el domingo, respondiendo a una pregunta que se alegró de que le hicieran. “Ha sido un camino que ha tenido muchos días difíciles. He tenido gente a mi lado que siempre ha creído en mí, incluso cuando yo he creído menos en mí mismo.” ¿Estaba pensando en Annie? Esto fue un tiempo después de la entrega de trofeos y de las entrevistas televisivas. (En la primera, antes de que se encendieran los micrófonos, sacudió la cabeza y exhaló: “Ha sido un viaje”).

Así es como terminó el viaje: Hizo seis bajo par, 66 golpes, para terminar la semana con dieciocho bajo, dos golpes mejor que Charley Hoffman y cuatro por delante de Matt Wallace. Subió 33 puestos en la clasificación de la FedExCup, hasta el séptimo. Mantuvo una buena temporada, en la que ha tenido tres finales entre los cinco primeros desde principios de febrero.

Hizo siete birdies, incluido un putt corto crítico en el par 4 del 17 que le puso, por primera vez en mucho tiempo, en posición de ganar a última hora sin tener que hacer magia. Llegó a la calle en el par 5 del 18, jugó un prudente golpe de salida colocó el wedge en el green. Su recompensa fue uno de los actos más codiciados en el golf: el putt de apenas centímetros, marcado para jugar el último golpe, y bañarse en la celebración.