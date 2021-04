Patty Tavatanakit hace historia en el golf femenino

Ninguna novata en los 50 años de historia del torneo había conseguido su primera victoria en el ANA Inspiration. Juli Inkster ganó como novata en 1984, pero llegó a Mission Hills habiendo ganado ya en el LPGA Tour.

De todos los logros impresionantes que Patty Tavatanakit consiguió con su victoria por dos golpes en el primer “Major” de la temporada, quedando a un golpe del récord de puntuación de todos los tiempos de Dottie Pepper, durmiendo con ventaja todas las noches, liderando la estadística de distancia por un margen impresionante, y conteniendo una de las cargas más impresionantes de la ronda final en la historia de los grandes campeonatos, un 62 de Lydia Ko, Patty Tavatanakit haciendo de este campeonato su primera victoria como novata podría ser la mejor.

Annika Sorestam no lo hizo. Lorena Ochoa no lo consiguió. Inbee Park no lo consiguió. Pepper, Inkster, Judy Rankin, Patty Sheehan, Betsy King, todas ganaron en el desierto. Pero sólo Patty Tavatanakit consiguió su primera victoria como novata.

“Increíble”, dijo la ganadora, todavía mojada de su zambullida en Poppie’s Pond después de un cierre de 68 golpes. “Me hace sentir realizada. Ya sabes, al llegar a este año no me puse ningún objetivo porque sabía lo difícil que fue el año pasado. Sólo quería salir y aprender a ser un mejor jugadora”.

“Mi padre me dijo que, en todo caso, debería fijarme el objetivo de estar entre los 100 primeros del Rolex Rankings y entre los 60 primeros del CME (lista de puntos). Pero en el fondo ha sido mi objetivo, realmente quería ganar. Se lo dije a Grant (Waite), mi entrenador. Pero no esperaba ganar aquí”.

Azahara Muñoz concluyó en el puesto vigésimo octavo su participación. La malagueña no pudo concretar un puesto de Top 10, con rondas de 70, 72, 72 y 70 que pusieron de manifiesto su gran regularidad, a Azahara Muñoz le faltó esas bocanadas de inspiración que caracteriza su juego para obtener un mejor resultado final.