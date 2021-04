El posible penalti de Mendy a Braithwaite que indigna a Koeman, que se fue de la entrevista en televisión

Quedaban algo menos de diez minutos para el final del encuentro y un error de Odriozola generó la ocasión de Jordi Alba. Remató, el balón no fue a portería, Mendy se pasó de frenada, Braithwaite fue a por ella y se fue al suelo. Mendy le toca el brazo y el danés se va al suelo. El toque es muy leve. “No entiendo por qué no lo va a ver al VAR y que luego decida si el contacto es suficiente”, se quejó Sergi Roberto en Movistar +, que reaparecía, en una nueva demostración de que los jugadores no terminan de entender el funcionamiento de la tecnología. Gil Manzano no puede revisar la acción por propia voluntad, le tienen que avisar desde la cabina y consideraron que su decisión de no pitar penalti no era un error claro y manifiesto.

“Si eres del Barcelona estás muy descontento por dos decisiones. Lo primero que quiero decir es que en la primera parte no hemos estado bien, después hemos mejorado. Sólo pido a los árbitros acertar. Primero, los cuatro minutos de añadido son pocos, si estuvo dos o tres minutos sólo con el tema de sus hombros. El penalti es clarísimo, tenemos que aceptarlo y callarnos”, dijo después Koeman, también en Movistar TV. Y se fue calentando. “No sé para qué está el VAR en España. Si hay un árbitro, un linier, un cuarto árbitro. ¿Tú has visto la jugada? ¿Qué te parece?”, le pregunta el entrenador al periodista. Y casi no le deja ni contestar: “Si no te quieres mojar...”, añadió. Y entonces se fue.