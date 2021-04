Pablo Iglesias responde a Inda, ataca a Ana Rosa y recibe la contundente respuesta de Juan Cala

Juan Cala, el jugador del Cádiz al que se acusó de lanzar un insulto racista a Diakhaby en el Cádiz-Valencia, ha decidido que no va a pasar ninguna más y si puede va a responder a todos aquellos que le acusaron sin pruebas y que luego, cuando no ha habido nada que demostrase el insulto, no han dado marcha atrás ni han dicho nada. Por ejemplo Pablo Iglesias.

El candidato a la Comunidad de Madrid está en campaña para intentar que Podemos no desaparezca en las elecciones del próximo cuatro de mayo. Muy activo en las redes, con mensajes casi diarios y vídeos en los que da su explicación de las cosas, la última ha sido una respuesta a Eduardo Inda, que explicó en el programa de Ana Rosa por qué les decía gentuza los de Podemos: “Llamo gentuza, pero los estoy describiendo”, asegura. “Es chusma, ni más o menos, por pedir que vayan a la cárcel alguien inocente como yo”, seguía y añadía una reflexión. “El periodismo debe reflexionar acerca de la promocón constante de su partido antidemocrático”, continuaba Inda, “financiado por dictadura iraní y promovido por la dictadura venezolana. ¿Por qué se ha blanqueado a ese personaje”, aseguraba.

Y Pablo Iglesias ha estado muy atento: “Vamos a emprender acciones legales contra Eduardo Inda por esto que ha dicho hoy en el programa de @anarosaq. El silencio de la presentadora mientras, entre insultos, nos acusaba falsamente de delitos gravísimos, simplemente revela lo que es la ultraderecha mediática”, ha escrito en las redes sociales.

Lo que no esperaba Pablo Iglesias es que una de las respuestas fuese de Juan Cala, dolido por las palabras de Iglesias (y también Irene Montero y, por supuesto, Echenique), contra él.

“Predique usted con el ejemplo Señor @PabloIglesias”, le ha dicho, de manera corta, pero contundente.

Por supuesto, eso ha generado un montón de reacciones en las redes sociales. A favor y en contra del jugador del Cádiz. Está quien le dice que la falta de pruebas no significa que no haya dicho lo que se dijo que dijo y están quienes le aplauden por su respuesta a Pablo Iglesias.