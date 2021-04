Las tres razones por las que Mbappé fichará por el Real Madrid en junio

Florentino Pérez tiene hasta 2025 para seguir transformando el Real Madrid, pero sabe que los aficionados no tienen paciencia y quieren títulos mañana. Parte del éxito de esta temporada pasa por el partido de vuelta de la Champions contra el Liverpool, pero el Madrid mira más lejos, al menos los dirigentes, que siguen moviéndose para reforzar el equipo de la mejor manera posible.

Un nombre casi cerrado es Alaba, del Bayern, que acaba contrato y no hay que pagar traspaso. Eso lo convierte en una de las “gangas” del mercado. Ya ha dicho que se va y el Madrid lo tiene prácticamente cerrado. Pero los que ilusionan son los nombres de delante, los que marcan goles y pueden ser la cara del nuevo proyecto. Todos los focos están puestos en Haaland y en Mbappé. Los focos de los aficionados y los focos del Real Madrid, que busca el fichaje más factible.

Hace unas semanas parecía que Haaland estaba más cerca, pero el Dortmund no tiene claro que vaya a vender y el futbolista tiene contrato hasta 2024. Con todos los postores que hoy, tanto la entidad alemana como Raiola, el representante del futbolista van a buscar hasta el último céntimo si al final deciden desprenderse del jugador.

Por eso, Mbappé ha tomado la cabeza. Según aseguró Josep Pedrerol en El Chiringuito, el Real Madrid va a fichar a Mbappé este verano. “Mbappé es un gran jugador, lo ha demostrado y los grandes jugadores son bienvenidos en el Real Madrid. Vamos a ver qué pasa la temporada que viene. Es un jugador top, top. De los mejores del mundo”, ha asegurado Modric antes del choque contra el Liverpool. Tras años persiguiéndole, con mucha paciencia y tacto, tras años de espera, puede que este verano sea el momento adecuado.

Mbappé no quiere renovar. Hay una cosa que es evidente: si el delantero quisiese seguir en el PSG, lo tenía muy fácil, sólo con decir que sí a las múltiples ofertas de renovación, se habría acabado el culebrón, Mbappé seguiría siendo futbolista en París y cobraría una millonada. Pero eso no ha sucedido. Ha estado dando largas, utilizando palabras políticamente correctas, dando vueltas para no decir lo que sí confirman sus gestos: no quiere seguir.

El PSG necesita vender. Aunque económicamente la entidad francesa tiene mucha fortaleza económica por el dinero que llega de los países árabes, la crisis económica provocada por el coronavirus le ha afectado como a todos. Ha perdido más de 200 millones de euros y sabe que si no vende a Mbappé este año, el que viene se irá gratis. Al PSG no le tiembla la mano a la hora de presionar a un futbolista. Lo hizo con Rabiot, al que dejó en la grada, pero no es lo mismo. Ni tiene la jerarquía ni tiene el sueldo de Mbappé. Sería una temeridad no contar con Mbappé mientras se le paga un suelo astronómico que bien podría utilizarse en fichar y pagar a otro futbolista.