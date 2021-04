Los goles o la falta de ellos lo son todo en el fútbol. Dan confianza cuando los tienes y te angustian cuando te faltan. La goleada contra el Eibar hace ver la vida de otra manera al Atlético. Seguirá siendo líder y aunque si el Barcelona gana el partido que tiene pendiente la ventaja sobre los azulgrana será la misma que antes, ahora quizá mire el calendario con una sonrisa en vez de con angustia. Es una cuestión de confianza, la confianza que dan los goles.

Correa. El Atlético parecía que empezaba a ahogarse por la presión y por la falta de fútbol y de gol. Con casi toda su ventaja en la clasificación desperdiciada, el equipo que entrena Diego Simeone no presentaba muchos argumentos para confiar en él. Hasta que apareció el Eibar por el Wanda Metropolitano para devolverle toda la confianza. El colista de LaLiga consiguió que el Atlético se enredara durante la primera parte, pero una vez que Ángel Correa logró derribar el muro levantado con tanta dedicación por José Luis Mendilibar, el conjunto vasco fue destrozado por un vendaval de goles. Ausente Luis Suárez, las apariciones de Correa dejaron sin respuesta a un Eibar que ya acumula 14 encuentros sin ganar. El lejano 3 de enero celebró su último triunfo. Fue contra el Granada (2-0) y desde entonces vive en caída libre.

Courtois. El Real Madrid que jugó de inicio contra el Getafe hubiera tenido muchos problemas para resistir en pie ante un equipo formado por los futbolistas lesionados, enfermos, sancionados o tocados con los que no pudo contar este domingo Zinedine Zidane. Sumó solo un punto en su carrera hacia el título de Liga y se lo tiene que agradecer a Thibaut Courtois. Las manos del portero belga fueron demasiado grandes para los futbolistas del Getafe, que siguen viendo las porterías demasiado pequeñas. El equipo que menos goles marca en LaLiga sigue cerca de los puestos de descenso y de los sus últimos 20 encuentros solo ha sido capaz de ganar cuatro. Para ganar hay que marcar goles y el Getafe no sabe cómo hacerlo.

Sevilla. La eliminación en Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund liberó en LaLiga al equipo que entrena Julen Lopetegui, que desde entonces ha firmado una racha de cinco partidos ganados y uno empatado. Todo lo contrario que la Real Sociedad, que acumula ya cinco jornadas sin ganar. Pero entre medias ganó la Copa del Rey, un título que justifica una temporada y para muchos una carrera. Mientras todos los ojos se dirigen hacia el Atlético, Real Madrid y Barcelona, el Sevilla solo está a seis puntos del líder. Por si se les ocurre despistarse.

Gerad Moreno. Es el mejor delantero español de la temporada y el único que puede discutir el trofeo de máximo goleador a Leo Messi (23), Karim Benzema (19) y Luis Suárez (19). Y eso son palabras mayores. Si Gerard Moreno no participa en un gol del Villarreal es porque no está en el campo. Porque el valor de Gerard no está solo en los goles que marca, que ya son 20 en esta Liga, sino en cómo es capaz de facilitar la vida a sus compañeros en el área. Pocos equipos se benefician tanto de un solo futbolista como lo hace el Villarreal de Gerard Moreno.

Alavés. La nefasta etapa de Abelardo al frente del Alavés dejó al equipo sin fútbol y sin capacidad de reacción anímica. Después de ocho jornadas sin ganar, el conjunto que ahora entrena Javi Calleja volvió a respirar y lo hizo cuando más falta le hacía y más daño podía hacer al rival. Tumbó al Huesca, otro conjunto que lucha por no descender, y envió un mensaje a todos los que pelean por la salvación. Ahora no hay duda de que el Alavés peleará hasta el final por seguir en la élite.