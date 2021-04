El degradante trato a Maradona: “Si tenía que firmar algo le daban suero, si no, le dejaban tirado”

Cinco meses después de la muerte de Diego Armando Maradona se siguen conociendo detalles de las condiciones en las que vivía antes de fallecer y de cómo fue tratado de sus problemas médicos. La última aportación a esta polémica generada sobre la muerte de Maradona, y que está siendo investigada por la justicia argentina, la efectuó Verónica Ojeda, expareja de Diego y madre de su hijo más pequeño, Diego Fernando.

“Ellos sabían que en algún momento iba a pasar esto, se les fue de las manos todo. No pensaron que en ese momento se les iba a morir. Los quiero ver presos a todos”, declaró Ojeda en un documental del canal Todo Noticias sobre la muerte de Maradona.

“Cuando lo querían ver bien, venían un día antes y le ponían sueros para que estuviera bien apto si al otro día tenía que firmar algo. Si no, lo dejaban tirado así como estaba y lo dejaban con Charly tomando vino”, insistió.

Mauro Baudry, actual pareja de Ojeda y representante legal de Diego Fernando, aseguró que si Maradona “hubiera estado en cualquier otra casa, hoy estaría vivo”. “Del expediente surge que, con una mínima atención, Diego estaría vivo. No tuvo ni la mínima atención, no había ningún elemento para atenderlo ni tampoco lo trataban con cariño, lo dejaban tirado en la habitación. En la causa surge que lo drogaban para que durmiera y sacárselo de encima”, explicó Baudry.

En este documental de Todo Noticias también habla Lucas Farias, el primer policía que entró al domicilio donde falleció Maradona: “No parecía una internación domiciliaria, parecía un lugar común. Me parece que una persona en una internación domiciliaria tiene más elementos, que ahí no había”.

Rocío Soledad Frank, la masajista de Maradona, dijo que en los últimos encuentros que tuvo le “costó entenderle” porque “hablaba raro”. “En un momento le empieza a temblar el brazo izquierdo y me dice que tiene la tensión alta. Le dice a un chico que estaba ahí que le traiga la pastilla de la tensión. Se la trajo con una cerveza. Ese chico era Charly”, dijo sobre Carlos Orlando Ibáñez, quien está acusado de ser quien le proporcionaba alcohol y marihuana a Maradona.

El traumatólogo Diego Eyharchet coincide con Soledad Frank y asegura en el documental que vio a Maradona “más deteriorado”.