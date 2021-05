La sincera respuesta de Carlos Sainz a Fernando Alonso tras su adelantamiento en el último GP de F1

El piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, aseguró este martes que todavía queda para que alcance “al cien por cien” el potencial que puede dar como piloto de la escudería italiana, con la que solo lleva tres carreras. “Esa integración para poder ejecutar la estrategia, la carrera perfecta sigue quedando. Creo que también se vio en Portimao”, explicó el piloto en una conferencia de prensa de Estrella Galicia, en la semana del Gran Premio de España, que se disputará en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Sainz, que se quedó fuera de los puntos en la carrera de Portugal por una mala elección de neumáticos, dijo que no le preocupa “ni lo más mínimo” el proceso de adaptación, ya que va “cumpliendo plazos”.

Así, vio cómo Fernando Alonso le adelantaba. Y no le gustó, claro: “Prefiero estar delante y no tener que adelantarle. Todos vieron lo que iba sufriendo y la poca resistencia que pude hacer. Me alegro por Fernando. Hizo un carrerón y se lo merece. La clave de esa carrera es que nosotros no nos teníamos que haber ido hacia atrás”, reconoció.

Y después elogió al asturiano: “Cuando llegas nuevo a un equipo y llevas dos años sin competir, con el nivel que hay ahora en Fórmula Uno, siempre van a tocar carreras o calificaciones donde hay que sufrir un poco”.

“Alucino con lo rápido que la gente intenta sacar conclusiones y valorar. La gente no se da cuenta lo difícil que es y lo competitiva que es la Fórmula Uno hoy en día, el nivel de pilotos y de coches que hay”, describió, tras elogiar la remontada del asturiano en Portimao, donde fue octavo

El español reveló que si tiene alguna oportunidad de podio esta temporada la peleará como la ha “luchado siempre”, pero que lo más relevante es el paso adelante de la escudería.

“El equipo este año ha demostrado que ha dado un paso adelante muy importante, que es que hemos vuelto a la senda y al camino correcto. Ahora, necesitamos un poquito de tiempo y quizás ese cambio de reglamento de 2022 para volver a tener esa oportunidad”, indicó.

De todos modos, Sainz subrayó que este año “los equipos no van a poder hacer saltos muy grandes de rendimiento”, ya que el drástico cambio de reglamento de 2022 les va a obligar a poner en él “el 90% de sus esfuerzos”.

El madrileño recordó que el circuito de Barcelona-Cataluña, donde correrá este fin de semana, siempre se le ha dado “bien” y que es uno de los trazados donde más puntos ha conseguido a lo largo de su carrera en Fórmula 1.

“El objetivo es seguir manteniendo esa buena estadística y esa buena nota”, consideró, aunque los cambios en el circuito obligarán a “tomar nuevas conclusiones y datos” en los entrenamientos libres del viernes.

Sainz deseó que Montmeló pueda mantenerse en el calendario, lo que confirmará que “el corazón de la Fórmula Uno sigue estando en Europa”, en circuitos de la “vieja escuela como Spa, Barcelona o Silverstone”.

El piloto de Ferrari explicó que en las tres primeras carreras quien más le ha impresionado es el siete veces campeón Lewis Hamilton, quien está “a un nivel, muy, muy alto” con un Mercedes que “en este momento no es más rápido que el Red Bull”.

“Me sorprendió la facilidad con la que Hamilton pasó a Verstappen y a Bottas. Para adelantar en Fórmula Uno hoy en día de la manera en que lo hizo tienes que ir mucho más rápido y tienes que haber hecho algo especial”, apuntó.