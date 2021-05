Así ve Javier Clemente la posibilidad de que Guardiola entrene a España y la radical opinión de su padre

Javier Clemente, exseleccionador nacional de fútbol, pasó una semana más por los micrófonos de Radio Marca para analizar la actualidad y habló de las posibilidades que según él habría de que Pep Guardiola se convirtiera en seleccionador y del rechazo de que despierta esta posibilidad en el padre del actual entrenador del Manchester City.

Valentí Guardiola expresó en declaraciones a Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad su deseo de que su hijo nunca dirija a la selección española cuando le preguntaron si le gustaría que entrenara a España: No. Yo no soy nadie para decir lo que tiene que ser, porque estará por cumplir 50 años y sabe lo que le conviene y no le conviene hacer. Sí te puedo decir que no quiero que dirija la selección española, pienso que no. Ahora, de volver al Barcelona como técnico o como una persona que dé consejos eso no lo descarto, pero la Selección de España lo dudo”.

Clemente compartió su visión sobre todo este asunto y elogió a Guardiola: “Es muy listo, buenísimo, pero el problema que tiene Pep no es Pep, es la gran cantidad de entrenadores que le han querido copiar sus formas de jugar y de entrenar y han salido chapuzas. El mal de Pep es que ha tenido muchos entrenadores flojos que han intentado imitarle. ¿Seleccionador? Guardiola es mi amigo, le quiero un montón y me gusta que mis amigos hagan lo que quieran. Si le ofrecen el puesto de la Selección y dice que sí, encantado. Y si dice que no, pues también encantado. A su padre no le apetecerá que vaya a la Selección. No creo que se lo ofreciesen y si se lo ofreciesen diría sí o diría no. Yo de esas cosas con Pep no hablo”.

También comentó Clemente la eliminación del Real Madrid contra el Chelsea en las semifinales de la Liga de Campeones: “No es un fin de ciclo. Solo de esta temporada, porque no va a ganar la Champions ni la Copa y es muy difícil que gane LaLiga. El año que viene hará un equipo nuevo y estará en disposición de jugar lo mismo que el Barcelona”.

El técnico vasco elogió la clasificación del Villarreal para la final de la Europa League: “Lo del Villarreal ha sido un empeño de Fernando Roig basado en buenos jugadores y buena mentalidad. Se ha propuesto fichar bien y hacer una buena cantera, aquí está el premio”.