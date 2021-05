El radical padre de Pep Guardiola: “No quiero que dirija a España”

El padre de Guardiola, Valentí, ha hablado en Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad de su hijo y de cómo lo ve tras el pase a la final con el Manchester City y de varias cosas más, algunas polemicas

Dice que está disfrutando, pero también padeciendo. “Las dos cosas a la vez, porque puedes comprender que el padre siempre padece por sus hijos cuando no consigue victorias, Por ejemplo, el rival (PSG) tuvo una situación y no convirtió y el Manchester City, la aprovechó. Los equipos que llegan a las semifinales y a las finales, todos son buenos. Cualquiera puede ganar”, asegura. Aunque le hubiese gustado que fuera contra el Madrid: “De ganar esta Champions sería una satisfacción muy grande y sabes que me gustaría que la final haya sido con el Real Madrid. Para que jugarán los dos y que la final haya sido con el Madrid. A ver si lo pudiera ganar al Real Madrid. Tendría esperanzas que el Manchester le ganaría”

Le han preguntado por Messi y ha sido claro: “Messi es un número aparte. Yo pienso que no hay ningún club en el mundo que no lo quisiera. Yo he visto a Messi jugar con 12 o 13 años por primera vez en el mini estadio y ya quedé maravillado como jugaba en el Barcelona “B”. Es un fuera de serie. Hay pocos de Messi. Yo creo que a Pep, no lo desagradaría tenerlo en este Manchester City”. Aunque no se atreve a decir si volverán a estar juntos Pep y el argentino: “Yo solo deseo que mi hijo siga como ahora lo que está haciendo y que lo está haciendo muy bien. Será cosa de él si puede encontrarse nuevamente con Messi. Yo no soy nadie para decir lo que tiene que hacer o lo que me gustaría que pueda suceder. Yo fui del Barcelona de toda la vida y quiero que gane siempre, pero primeramente siempre quiero que gane el equipo que está jugando Josep.

Sí que es radical en un asunto: la Selección española, Le preguntan al padre si le gustaría ver al hijo entrenando alguna selección nacional: No. Yo no soy nadie para decir lo que tiene que ser, porque estará por cumplir 50 años y sabe lo que le conviene y no le conviene hacer. Si, te puedo decir que no quiero que dirija la Selección Española, pienso que no. Ahora, de volver al Barcelona como técnico o como una persona que de consejos eso no lo descartó, pero la Selección de España lo dudo”

Dice que no habla mucho de fútbol con su hijo: “La verdad que con Pep hemos tenido muy pocas charlas de fútbol. Lo que pasa que desde muy pequeño siempre llevó una pelota de fútbol en sus pies. Su único juguete siempre fue una pelota”.

Hace poco Pep tuvo una polémica con Cañizares, porque dijo que no estaba en el grupo de whatsapp de los que fueron oro en Barcelona 92. Cuando le preguntaron por eso, respondió: “Amo a Cataluña, mi país, pero tengo un cariño inmenso a España y guardo un recuerdo increíble de aquellos años. Aunque el gran Alfonso y Cañizares, compañeros en aquella época, ahora sean muy críticos porque yo jugase en la selección”