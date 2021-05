Mina Bonino, pareja de Fede Valverde, estalla contra el VAR: “Se están cargando el fútbol”

Vergüenza, robo, escándalo. La indignación en la cúpula del Real Madrid, provocada por la actuación de Martínez Munuera en el partido ante el Sevilla, es total y el clamor en el madridismo por el penalti señalado a Militao es casi unánime. La última en sumarse al aluvión de críticas es Mina Bonino, periodista deportiva y pareja de Fede Valverde.

el VAR terminó determinando manos no intencionales, mano separadas del cuerpo por dos cm, off side por la uña del dedo gordo que el podólogo se olvidó de cortar el día anterior, y hoy, lo increíble. Pasar de hacerle un penal al Madrid a pitar penal a favor del Sevilla — Mina Bonino (@Minabonino) May 9, 2021

En su cuenta de Twitter, Mina Bonino criticó duramente el VAR con una serie de mensajes. “Cuando se habló por primera vez del VAR, me pareció una buena opción para determinar goles muy finos, para sancionar posiciones adelantadas que definieron partidos sacando metros de distancias. Me pareció un buen recurso para ponerle fin a la duda”, comienza diciendo, para añadir que “el VAR terminó determinando manos no intencionadas, manos separadas del cuerpo por dos cm, off side por la uña del dedo gordo que el podólogo se olvidó de cortar el día anterior, y hoy, lo increíble. Pasar de hacerle un penal al Madrid a pitar penal a favor del Sevilla”.

Mina Bonino continúa su hilo en Twitter con una tajante crítica a la arbitrariedad del VAR “no mide con la misma vara a ningún equipo porque siempre la última decisión, la tiene el árbitro. Pero mas allá que sin el VAR, el resultado hubiese sido otro. Y sacando de lado el Madrid, se perdió la genuinidad. Me apena porque lo lindo del fútbol también es la emoción que da”.

Y con el VAR se perdió cualquier tipo de emoción. Ya no vale gritar un gol sabiendo que lo pueden anular. No vale alegrarse por un penal a favor porque primero va a la revisión del VAR. Es triste, siempre prima el negocio y van cargándose al fútbol de a poco, con pequeñas cositas — Mina Bonino (@Minabonino) May 9, 2021

La periodista acaba sentenciando que “con el VAR se perdió cualquier tipo de emoción. Ya no vale gritar un gol sabiendo que lo pueden anular. No vale alegrarse por un penal a favor porque primero va a la revisión del VAR. Es triste, siempre prima el negocio y van cargándose al fútbol de a poco, con pequeñas cositas”.