Las otras revoluciones de Laporta

La llegada de Joan Laporta a la presidencia del Barça no sólo va a provocar profundos cambios en la plantilla y posiblemente el banquillo del primer equipo de fútbol. Los cambios impulsados en la nueva legislatura de Laporta van más allá y afectarán y están afectando a todas las secciones de la entidad azulgrana. En la sección de baloncesto hace semanas se produjo la salida del club de Nacho Rodríguez como máximo responsable de todo lo que sucediera en el Palau. Su relevo lo tomó una leyenda blaugrana como Juan Carlos Navarro. La revolución ahora va a llegar en la sección más fiable del Barça en las últimas temporadas: el equipo de balonmano.

Hace pocas semanas se anunció la salida del banquillo de Xavi Pascual después de doce temporadas al frente del primer equipo. Los movimientos en el club más emblemático del balonmano español van más allá. Una leyenda del Barça y de la selección, David Barrufet, también va a salir del club, según ha informado RAC-1. El club tiene previsto rescindir su contrato después de 37 años como barcelonista en los que ha ocupado casi todos los cargos importantes en el club. Estuvo 22 años con el primer equipo, desde su estreno en 1988 hasta su retirada en 2010, y conquistó más de 70 títulos además de los éxitos que tuvo con la selección. Después de su adiós se convirtió en miembro de los servicios jurídicos del club y cinco años después se convirtió en el principal responsable de la sección de balonmano. El Barça ha vivido su etapa más gloriosa coincidiendo con la presencia de Barrufet en la entidad. El ex portero deja el club habiendo logrado la clasificación para la próxima Final Four de Colonia que se disputará los días 12 y 13 de junio. El Barça busca su décima Copa de Europa seis años después de haber levantado su último título. Los azulgrana se medirán en semifinales con el PSG y la otra semifinal medirá al Aalborg y al Nantes. El Barcelona llega a la Final Four después de haberse impuesto en los 18 partidos anteriores.