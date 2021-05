Una de las peleas eternas de parte del mundo escolar es que no se puede, en un examen final, juzgar la trayectoria de un alumno. Pero por mucho que pidan otro manera de poner nota, eso no funciona así, al menos por ahora. Tampoco en el fútbol, en el que son los títulos los que marcan la frontera entre el éxito y la decepción, entre seguir o hacer un cambio radical en el rumbo. El Real Madrid ha sido semifinalista en Champions y ha llegado hasta el último partido de LaLiga con vida. ¿Cuánto vale eso? «El balance ha sido bueno y hemos dado todo esta temporada. Toda la gente que trabaja para nosotros lo ha hecho. Contra el Villarreal veremos si es un 10 o un nueve y medio», explicó ayer Zidane, acerca del valor que tiene su equipo tras una temporada larga y llena de dificultades por el covid y por una inexplicada racha de lesiones, más de cincuenta, que han mermado a la primera plantilla. «Ha sido un camino duro. Es un día especial, el último partido de Liga y llegamos tras muchas dificultades», volvió a insistir el entrenador francés para dar mérito al esfuerzo de sus jugadores. «Quiero muchísimo a mis jugadores, ellos en el campo me han salvado, lo han dado todo. Siempre les estaré muy agradecido».

Con cualquier otro entrenador, el partido de hoy sería decisivo a la hora de enjuiciar su trabajo y decidir si continúa o no en el banquillo del primer equipo. Pero Zidane, por lo que significa, por lo que ha ganado en el Real Madrid es diferente. «La gente aquí ha sido muy cariñosa conmigo. He devuelto eso, he dado todo al Real Madrid, es la mejor cosa que me ha pasado en la vida, jugar y estar aquí. Son casi 20 años. Te llega cuando la gente te dice algo bueno», explicaba antes del encuentro de esta tarde frente al Villarreal.

El Real Madrid tiene que ganar a un equipo puede estar despistado porque el miércoles, en la final de la Europa League contra el Manchester, tiene de verdad el partido de su vida. Hoy es un contratiempo. Sí se juega clasificarse para la Europa League del próximo curso: el miércoles, ganar un título y jugar la Champions. El peso de la balanza no da otra opción. El problema del Madrid es que ganar LaLiga depende del trabajo y la suerte del Valladolid contra el Atlético y no es el equipo más fiable ahora mismo. Todo un año de trabajo para mirar a otro campo, para ver la nota que saca el equipo.

Otra cosa son las notas particulares, que muchas ya están puestas. Por ejemplo, Hazard, a quien «algo le pasa» otra vez. Sí está Ramos en la convocatoria. ¿Jugará hoy, como hizo contra el Chelsea? Su nota está en el aire.