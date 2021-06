Cristiano Ronaldo desafía a Ramos

Fútbol

Cristiano Ronaldo vive obsesionado permanentemente con la idea de superar a los demás y de superarse a sí mismo. Y con la selección portuguesa tiene grandes retos. Ya cumplió el principal objetivo hace cinco años cuando los portugueses ganaron la Eurocopa, aunque él tuvo que retirarse lesionado antes de que se llegara a la media hora de la final por una entrada de Payet. Arengó a sus compañeros en el vestuario durante el descanso y vio el gol decisivo de Eder en la prórroga desde el banquillo. Pero recogió la copa como capitán , la primera en la historia de su selección.

Cristiano debutó en un gran torneo en la Eurocopa que organizó su país en 2004 y sufrió una enorme decepción al caer en la final ante Grecia. Ahora piensa en repetir título y Portugal es una de las grandes favoritas –junto a Francia– para llevarse el torneo que debía haberse disputado el año pasado.

Ese reto ya está superado, pero aún tiene algunos pendientes. Uno de ellos es el de convertirse en el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones. Sólo tiene por delante a Ali Daei, el iraní que jugó en el Bayern y que disputó con la selección de su país el Mundial 98. Daei marcó 109 goles en 149 partidos. A Cristiano le quedan seis para igualarlo. Ha marcado 103 en 178 encuentros.

Cristiano Ronaldo marcó tres goles en la Eurocopa de Francia y cuatro en el Mundial de 2018. Si sigue ese ritmo, el récord de Daei lo tendrá más cerca.

Luis Enrique no da pistas sobre el portero que se enfrentará a Cristiano. «Si está en la lista de 24 jugadores tiene opciones. Confío en la capacidad de los 24 que están. Cada día que los veo me motiva más y eso que sólo hemos estado juntos un día. Cualquiera me da garantías», asegura.

El seleccionador español admite que no echa de menos la estabilidad que tenía la portería española con Casillas. «No lo echo de menos, la verdad. Estoy acostumbrado a lidiar con estas polémicas, es mi trabajo. Y estoy encantado con lo que tengo. Me dan confianza», dice antes de enfrentarse a Portugal hoy.

El otro objetivo lo tiene Ronaldo más lejano y compite con Sergio Ramos para conseguirlo. Quiere ser también el futbolista que más partidos internacionales haya disputado con su selección en la historia. El récord hasta ahora lo mantiene el egipcio Ahmed Hassan, que disputó 184 partidos con su selección. El siguiente en la lista es Sergio Ramos, que se ha quedado en 180. El capitán del Real Madrid y de España, de momento, pensaba superar esa marca durante la Eurocopa. Los dos amistosos previos, el de hoy ante Portugal y el de la próxima semana ante Lituania, sumados a los tres de la fase de grupos eran suficientes para conseguirlo.

Sergio Ramos no está convocado y no podrá seguir sumando para cumplir su objetivo. Luis Enrique no quiso profundizar en la ausencia del capitán por lesión cuando le preguntaron en la previa las diferencias entre su situación y la de Adama Traoré, que esta semana se está entrenando apartado del resto del grupo para recuperarse de la lesión que se produjo en la última jornada de la Premier con el Wolverhampthon. «No voy a malinterpretar la pregunta porque no la voy a contestar», dijo el seleccionador. «Lo que me interesa es la selección. El día de la presentación [de la lista de convocados] dediqué el tiempo oportuno a dar una explicación y no hay más. Me dedico a entrenar y el resto me interesa muy poco», añadió Luis Enrique.

La marca de Ahmed Hassan la ve ahora más cerca Cristiano Ronaldo que Sergio . El capitán portugués es el cuarto en esa clasificación en la que Buffon aparece todavía entre él y Ramos. Cristiano suma 173 internacionalidades, a siete de Sergio y a once de Ahmed Hassan.

El portugués ha cumplido ya los 36 años, pero está en perfecta forma física y quiere seguir en la élite alguna temporada más. En la Eurocopa no le dará tiempo a superar a Hassan, pero sí puede quedarse más cerca de él que Ramos. Depende del rendimiento de Portugal en el torneo.

El partido sirve como presentación de la candidatura conjunta de España y Portugal para organizar el Mundial 2030. El acuerdo se firmó con motivo del amistoso que las dos selecciones jugaron en octubre. Y en el Metropolitano contará con el apoyo del rey Felipe VI, que presidirá el encuentro en el palco junto a los presidentes de España y Portugal. También acudirá el presidente de la República portuguesa, Rebelo de Sousa.

«Los amistosos antes de un Europeo a los entrenadores nos gustaría que fueran fáciles y sirvieran para reforzar a la selección. Portugal es campeón de Europa y de la Liga de Naciones y es un estímulo, además de uno de los favoritos a ganar la Eurocopa. Va a ser complicado, pero vamos a hacer nuestro partido más allá del rival y de dónde se juega», reconoce el seleccionador.