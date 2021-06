La tajante respuesta de Luis Enrique a la diputada de izquierdas, Aina Vidal, que criticó la vacunación de la selección

El seleccionador nacional de fútbol Luis Enrique Martínez, respondió a todo este jueves. Ha sido un comienzo complicado en la selección y había muchas respuestas que dar a las periodistas, pero también a políticos como Aina Vidal, de En Comú Podem, que criticó que se vacunase a los futbolistas.

Es evidente que 11 vacunas no afectan al ritmo de vacunación, pero el valor simbólico de hacerles pasar por delante de otros colectivos es innegable.



Puede que la pregunta no sea xq los futbolistas sí sinó porque l@s trabajador@s esenciales no. https://t.co/WN9OrAAnCl — Aina Vidal Sáez 🔻 (@AinaVS) June 8, 2021

Luis Enrique, como suele suceder, ha contestado sin problemas. Desde el principio de la concentración hemos cumplido con todos los protocolos establecidos, incluso más estrictos de los que nos impone la UEFA. Los primeros días de la concentración se vivieron con la lógica ilusión de lo que supone un Europeo, pero todo cambia el domingo a partir del primer positivo”, expresó Luis Enrique ante la prensa.

Además de "fortalecer y reforzar el protocolo", se centraron "en intentar que el jugador llegue en las mejores condiciones físicas y anímicas". "La incertidumbre está presente y eso genera desasosiego. Por como nos hemos adaptado a las circunstancias adversas sólo puedo pensar en que nos esperan cosas positivas y bonitas y que vamos a estar preparados para dar mucha 'guerra'", se sinceró.

El asturiano dejó claro que tiene “confianza máxima” en los servicios médicos y que el viernes, día del amistoso ante Portugal, no sabían “nada de ningún caso”. “No buscamos culpables ni por donde se ha colado el virus si no soluciones y parar esta situación, y ser los más sinceros y optimistas posibles”, aseguró.

"Pensaba que con unas medidas tan exigentes el virus no iba a entrar. Se nos podrán criticar cosas, pero no que no hemos tomado decisiones rápidas. Hasta el sábado o el domingo tenemos margen para dar la lista, pero ahora tenemos un plan B claro y conciso, aunque esperamos no tener que llevarlo a cabo", subrayó el de Gijón.

Y entonces le preguntaron por la indignación de la diputada. No quiere mucho más jaleos el seleccionador, que sabe cuándo es tiempo de ser borde y cuando es tiempo de dejar pasar la cosas para no enrarecer más el ambiente o provocar que todos miren a otros objetivos. Mientras le hacían la pregunta Luis Enrique sonreía, como no creyéndose lo que habían dicho y después ha sido tajante y sin muchas palabras: “La indiferencia es la mejor arma”, ha dicho el entrenador, intentando pasar a otro capítulo.