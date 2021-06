Vacuna para 39 en la Roja

Fútbol

Las pruebas pcr a las que se sometieron el miércoles los internacionales españoles dieron todas resultados negativo. No hay más sustos de momento, mientras la burbuja paralela crece y la vacunación se acerca para los jugadores de la selección. Se incorporaron once futbolistas procedentes de la sub’21 y ya son 39 los que tiene operativos Luis Enrique en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, además de Busquets y Diego Llorente, pendientes de ver cómo evolucionan después de dar positivo por covid-19.

Son 39 futbolistas a los que el Ministerio de Sanidad permitirá vacunar. Aprobó la vacunación y la trasladó al Comité Interterritorial. Serán médicos militares los que vacunen a los internacionales españoles. Aunque los once de la sub’21 ya estaban incluidos en el plan de vacunación como deportistas olímpicos.

La decisión de vacunar a los jugadores de la selección responde a una petición del ministerio de Cultura, que lo considera «algo excepcional» que merece saltarse el plan general de vacunación.

En total son aproximadamente cincuenta vacunas de las que dispondrá la selección para jugadores, cuerpo técnico y personal. Los futbolistas serán inmunizados con la vacuna de Pfizer, lo que obligará a que dentro de tres semanas reciban la segunda dosis. Una medida que ha sido criticada desde algunos sectores porque cuando los jugadores estén completamente inmunizados ya habrá terminado el torneo.

«Se ha actuado con la mayor rapidez posible para que la selección vaya segura a la Eurocopa», ha asegurado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. «Se ha aprobado en el momento en que se ha solicitado», añade la ministra. La vacunación de los internacionales españoles fue solicitada la semana pasada por el ministerio de Cultura y Deportes después de la petición de la Federación Española.

Los jugadores de la sub’21 que se han quedado para trabajar a las órdenes de Luis Enrique son un portero (Álvaro Fernández), cuatro defensas (Pozo, Miranda, Mingueza y Cucurella), dos centrocampistas (Gonzalo Villar y Zubimendi) y tres delanteros (Brahim, Yeremy Pino y Bryan Gil).

El sevillista Pozo, que esta temporada ha jugado cedido en el Eibar, es el único que no ha disputado el Europeo sub’21. Se quedó fuera por una lesión a pesar de ser uno de los capitanes y uno de los hombres de confianza del seleccionador, Luis de la Fuente.

En principio, el que más posibilidades tiene de quedarse con la absoluta es el centrocampista de la Real Sociedad Zubimendi. Es un mediocentro defensivo, como Sergio Busquets, y su futuro en la selección dependerá de los progresos del capitán.

Aunque Luis Enrique tiene otras opciones como situar a Koke o a Thiago en el pivote si falta Rodri y buscar otras alternativas para el equipo. Entre los once hay dos jugadores que pueden actuar como lateral derecho, Pozo y Mingueza. Es el puesto con más escasez dentro de la selección. El sevillista es un extremo reconvertido, pero en los últimos tiempos ha jugado más en la defensa que en cualquier otra posición. El barcelonista Mingueza es un central, pero ha jugado mucho esta temporada como lateral derecho y como central por ese lado en una defensa de tres. «Ayuda una posición para la otra. Durante el año he jugado en una posición intermedia y he podido aprender un poco en las dos posiciones y mejorar», afirmaba hace unos días.

Los nuevos internacionales forman parte de la burbuja paralela que ya incluía a los anteriores convocados por el seleccionador para entrenar en Las Rozas en previsión de nuevos positivos.

Se concentran en un hotel diferente, en Madrid y no en Las Rozas y se desplazarán cada mañana para ejercitarse en la ciudad deportiva de la Federación. Eso es lo que han hecho en los últimos días los seis jugadores que fueron llamados con anterioridad por Luis Enrique después del positivo de Busquets.

El seleccionador puede cambiar a los jugadores hasta el mismo lunes en el que España se estrena en la Eurocopa ante Suecia. Y en caso de positivo por coronavirus aún podrá cambiar a los porteros durante el torneo.