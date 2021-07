La emotiva carta de la madre a Hugo Millán, el piloto de 14 años fallecido

Juegos Olímpicos

El Ayuntamiento de Huelva ha decretado este lunes tres días de luto por la muerte del piloto onubense Hugo Millán, fallecido este domingo a los 14 años en el circuito Motorland Aragón, y comunicado que el Palacio de Deportes Carolina Marín acogerá este martes su capilla ardiente. Ha sido un día de muchas emociones, con las cartas de su padre y su madre.

Según ha explicado en una nota el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, por las normas de prevención frente al covid se limita la afluencia de personas y se ha habilitado “un espacio amplio y seguro” donde la ciudadanía onubense pueda despedirse de Hugo y “unirse al dolor de su familia en unos momentos tan duros” que todavía no terminan de creerse.

El gobierno municipal ha informado de que va a habilitar la pista central del Carolina Marín como capilla ardiente y establecerá un dispositivo especial de seguridad acorde con todas las medidas de protección frente al covid.

Por otra parte, en las redes sociales se está organizando entre diferentes grupos de moteros dar un recibimiento honorable al féretro del joven onubense.

Cruz, ha asegurado que la ciudad está “rota de dolor” por el fallecimiento de Súper Hugo, que supone “una auténtica pesadilla” porque “se trunca una vida de un niño de 14 años”, que tenía toda la vida por delante y una “prometedora carrera” en el mundo del motociclismo, que era “su pasión”.

El alcalde también ha recordado que la familia ha peleado “mucho para que éste pudiera cumplir su sueño”.

La madre ha escrito una carta desgarradora en la redes: “Llevo sólo horas sin ti y no puedo con mi alma, te has llevado toda mi vida contigo. Mi ángel de la guarda ¿cómo estas? Te quiero muchísimo mi campeón. Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Te quiero mi Súper Hugo”, escribe.

También su padre ha escrito: “Diste tu vida por ser tan valiente y te juro por mi vida que no cesaré de luchar para que no se desvanezca tu nombre. Por siempre ‘Súper Hugo”,