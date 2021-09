El feo mensaje de Ocon a Fernando Alonso por su exitosa táctica en la F1

F-1

El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que acabó sexto este domingo el Gran Premio de los Países Bajos, el decimotercero del Mundial, manifestó en el circuito de Zandvoort que está “muy contento”, recordó que los sábados “están bien”, pero que “las carreras son los domingos”. Por eso le fue tan bien, después de una táctica (ir lento primero) que no todos entendieron. No lo hizo Ocon, por ejemplo, que por radio, en la carrera, quedó en muy mal lugar al hablar de Fernando Alonso.

“Estoy muy contento”, afirmó Alonso, que salió noveno y avanzó tres puestos en pista en un circuito en el que es realmente complicado adelantar. “Los sábados están muy bien, te facilitan las cosas porque puedes salir más adelante en parrilla; pero no dan puntos. Las carreras son los domingos”, añadió el piloto asturiano, que cuenta 32 victorias en la Fórmula Uno, las 32 que suma España a lo largo de toda su historia en la categoría reina.

“En todo momento tuve que cuidar los neumáticos, sobre todo hice quince vueltas despacio con la amarillas (el compuesto medio) y luego veinte a tope”, explicó este domingo, después de acabar sexto en Zandvoort, el ovetense al canal de televisión Dazn

Fernando fue el único que logró adelantar rivales en la salida, en la que, de una tacada, rebasó a su compañero Esteban Ocon y al italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

Su compañero de equipo, sin embargo, no debió entender la estrategia del español porque durante la carrera se le oyó quejarse por radio de Alonso, su compañero en Alpine. “Fernando va extremadamente lento”, aseguró. Quería que le dijesen que le dejase pasar. No entendía nada.

“En la primera vuelta tenía confianza, sobre todo en esa primera curva. Pero Giovinazzi no me dejó abierta la puerta por fuera”, explicó. ”Luego hubo algo de acción en las curvas tres y cuatro; y la cosa salió bien”, explicó Alonso, que ahora es décimo en el Mundial, con 46 puntos.

"La verdad es que no teníamos idea de lo que podía pasar, no teníamos demasiada información de este circuito al que no le dimos tantas vueltas", comentó el astro español en referencia a Zandvoort, donde la F1 no corría desde 1985.

"Intenté ir despacio al principio, para conservar neumático; y sí, hubo un tren", contestó, entre risas, Alonso. "Todos iban mas rápidos, pero yo también hubiese podido ir más deprisa; pero no quería", precisó el doble campeón mundial que al final adelantó a su compatriota Carlos Sainz (Ferrari) para arrebatarle la sexta plaza en el Gran Premio de Países Bajos.

“Al final de la carrera veía que Carlos deslizaba mucho, no tenía neumático; y con los duros (con los que rodaba su compatriota), cuando se acaba la goma parecen dos piedras de hielo”, apuntó el capitán de Alpine.

"Ahora vamos a Monza, que es un sitio 'súper' y me recuerda siempre a un podio que es siempre 'top' "; explicó Alonso, que ganó dos veces en el templo de la velocidad lombardo; en 2007, a bordo de un McLaren, y en 2010, con Ferrari, causando el furor de los 'tifosi'.

“Es otro sitio en el que como aquí, habrá un gran ambiente. Aquí en Zandvoort el público ha estado sensacional”, declaró Alonso después de la carrera de este domingo.