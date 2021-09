Verstappen resiste el ataque de Mercedes

F-1

Como era de esperar, el circuito de Zandvoort convirtió el Gran Premio de Holanda en una carrera muy estratégica. La imposibilidad de adelantar en la pista obligó a los equipos a centrar todo en las tácticas, en las paradas tempranas o tardías en boxes y a “usar” a los segundos pilotos para colaborar en el éxito o no. Fue el caso de Mercedes, que intentó en varias ocasiones “engañar” a Verstappen. El de Red Bull no falló en la salida, aguantó a sus rivales e intentó marcharse. Fue entonces cuando Mercedes puso en marcha la máquina de lanzar ataques y jugar al despiste. Metieron a Hamilton muy pronto en boxes, pero Verstappen replicó el movimiento. Luego lo intentaron con Bottas para ver si el finés pudiera frenarle. Fue imposible. El de Red Bull lo fulminó a la primera que pudo. Y así Mercedes casi se rindió. Confiaron en un posible desgaste excesivo de ruedas al final de carrera, pero eso no ocurrió. El holandés ganó delante de miles de aficionados “naranjas” y firmó un día histórico para este país en la F-1. Ahora lidera el mundial y vuelve a confirmar que Hamilton lo tendrá muy difícil para obtener la ansiada octava corona.

Respecto a los españoles hay que destacar a Fernando Alonso. Protagonizó una salida alucinante. Nadie diría que es el mayor de la parrilla porque arriesgó como ninguno para ganar dos plazas en un escenario muy complicado. Aguantó bien en carrera y al final se cocinó el adelantamiento a Sainz en las últimas vueltas. El madrileño llegó con problemas de agarre al final de la prueba y sucumbió al asturiano para cruzar la meta en séptimo lugar.