F1: Cuestión de escuderos

F-1

La lucha entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, a falta de cuatro asaltos para el final, se decidirá por pequeños detalles porque la igualdad que están mostrando ambos pilotos es tremenda. El título está en juego. Sin embargo, en esta particular batalla el inglés se encuentra en inferioridad. Llegado el momento de necesitar a un buen escudero, como lo tiene Red Bull con Sergio Pérez, el siete veces campeón está más solo que nunca. Y eso es responsabilidad suya y también de su jefe, Toto Wolf. Ambos decidieron mantener durante un año más a Valtteri Bottas como segundo piloto y esa elección puede que les pase factura al final de año. Ayer volvió a demostrarse que Red Bull es más fuerte en este sentido. Sin nada que perder, Bottas fue incapaz de contener a Verstappen en la salida y el holandés superó a los dos pilotos de Mercedes nada más salir con una de esos adelantamientos que te dejan frío a quien lo sufre. La apurada de frenada con las ruedas sin la temperatura adecuada fue increíble. Bottas hizo todo lo contrario de lo que debía hacer.

¡Clase práctica para hacer saltar por los aires un Gran Premio! 🔥🔥🔥



Jugada MAGISTRAL de Max Verstappen lanzándose desde su casa. ¡Tremendo!#MexicoDAZNF1 🇲🇽 #MexicoGP pic.twitter.com/cOLTbKyfIg — DAZN España (@DAZN_ES) November 7, 2021

En la salida, con mucha distancia hasta alcanzar el primer giro, no dio el rebufo a su compañero, sino a Verstappen. Y no contento con el error, en la frenada perdió la batalla de forma abrumadora frente al piloto de Red Bull. Además, segundos más tarde Ricciardo le golpeó por detrás y cayó hasta el último puesto. Verstappen se marchó en solitario y no dejó opciones a su rival. No hubo margen para estrategias ni errores ni nada. Hamilton se quedó en segundo lugar sin poder hacer nada más que preocuparse por asegurar el puesto porque en las últimas vueltas Sergio Pérez le metió una presión insoportable que el británico supo lidiar con maestría. Eso sí, lo de ganar fue misión imposible. Pero sufrió más por defender el segundo puesto.

Verstappen ganó de manera contundente y aumenta su ventaja en la lucha por el mundial. Y no sólo eso. El mensaje de superioridad que deja es demoledor para Hamilton y Mercedes. Lo único malo es que, en el último giro, Bottas marcó la vuelta rápida y le arrebató el punto que se concede a quien la consiga. Algo es algo cuando este campeonato se va a decidir por un estrecho margen. Además, la sensación que deja Hamilton al final de la carrera es la de frustración y la de no poder hacer nada frente a su rival. Ya está a 19 puntos de diferencia y empieza a tener cierto margen. Por su parte, Carlos Sainz tuvo una buena carrera. Acabó sexto y pudo optar al cuarto puesto, aunque finalmente debió conformarse con la sexta plaza. Alonso, noveno, al menos pudo sumar dos puntos frente el cero de su compañero Ocon.

Gran Premio México-Carrera

1. M. Verstappen(Hol/Red Bull) 1h38.39.086

2. L. Hamilton (Gbr/Mercedes) a 16.555

3. S. Pérez (Mex/Red Bull) a 17.752

4. P. Gasly (Fra/Alpha Tauri) a 63.845

5. C. Leclerc (Mon/Ferrari) a 81.037

6. C. Sainz (Esp/Ferrari) a 1 vuelta

7. S. Vettel (Ale/Aston Martin) a 1 vuelta

8. K. Raikkonen (Fin/Alfa Romeo) a 1 vuelta

9. F. Alonso (Esp/Alpine) a 1 vuelta

10. L. Norris (Gbr/McLaren) a 1 vuelta

11. A. Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo) a 1 vuelta

12. D. Ricciardo (Aus/McLaren) a 1 vuelta

Así va el Mundial

1. M. Verstappen (Hol/Red Bull) 312,5 puntos

2. L. Hamilton (Gbr/Mercedes) 293,5

3. V. Bottas (Fin/Mercedes) 185

4. S. Pérez (Mex/Red Bull) 165

5. L. Norris (Gbr/McLaren) 150

6. C. Leclerc (Mon/Ferrari) 138

7. C. Sainz (Esp/Ferrari) 130,5

10. F. Alonso (Esp/Alpine) 60

Próximo GP: Brasil, 13-14 noviembre (18:00h)