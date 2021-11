La contundente respuesta de Pedrerol a Rufián sobre Cataluña y el independentismo

Josep Pedrerol ha coincidido con Gabriel Rufián en El Objetivo de LaSexta. El portavoz de ERC ha hablado de lo que hizo cuando se declaró por segundos la independenci de Cataluña: “Recuerdo juntar a mi familia para despedirme porque yo no sabía si iba a acabar en la cárcel.Estaba en la causa de Llarena y al final nos sacaron, no sé por qué, pero tenía claro que si me venían a detener no me marchaba”, ha dicho en el programa de Ana Pastor Ha reconocido que ha cambiado la forma de expresarse en el Congreso: “A mi me echaron por menos de lo que echarían hoy en día a cualquiera de los diputados de Vox”.

Creo que forma parte de una reflexión y una evolución personal, y el hecho de ser portavoz de un grupo parlamentario muy importante como es el de ERC contribuye”, ha añadido.

Ha asegurado estar decepcionado por el Gobierno de coalición Psoe-Podemos. “Lo calificaría como decepcionante. Creo que despertó una ilusión tremenda. Era la primera experiencia de coalición en este país y Unidas Podemos pudo hacer mucho más. El PSOE a mí me cansa, cada semana les tenemos que obligar a hacer cosas”.

Pero lo mejor ha sido cuando ha coincidido con Josep Pedrerol. El periodista dice que es del Barcelona, Rufián es del Espanyol. mbos han bromeado sobre sus equipos de fútbol, uno es del Barça y otro del Espanyol, y sobre la política. “Lo fácil es ser culé”, le ha dicho Rufián a Pedrerol y éste le ha contestado: “Rufián, que es del Espanyol y político catalán, podría ayudar más al Espanyol en Cataluña, que colabora y lo demuestre. Lo fácil es decir que eres del Espanyol y no ayudar al Espanyol”.

Rufián ha descrito ‘El Chiringuito’: ‘Un jaleo ahí que ni en el Congreso”. Y Pedrerol: “Los que montas tú también son buenos. ¿Quién es el guionista que tienes allí para montar ese show, lo haces tú solo?”.

Además, Pedrerol ha sido muy claro a cerca del independentismo: “Soy catalán y soy español.

Rufián y yo tenemos concepciones diferentes de lo que tiene que ser Cataluña.

Creo en una Catalunya abierta, plural y en la que cabe todo el mundo”. Y ha apoyado a Piqué en lo que dijo sobre Madrid: “Está muy bien ahora. Aquí pasan cosas y en Barcelona solo pasa una. Me molesta que el debate sea siempre el independentismo. Madrid es una ciudad abierta”.