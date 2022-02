Rubén Rondón, el primer luchador español que cobra en criptomonedas

Rubén Rondón es actor, modelo, influencer y muchas otras cosas, pero sobre todo es una de las grandes esperanzas españolas en las artes marciales mixtas (MMA). Con 20 años, este vallisoletano que tiene más de 100.000 seguidores en Tik Tok tiene la mirada puesta en llegar a la UFC y va dando pasos poco a poco.

El último fue su victoria en el evento Hombres de Honor 11, disputado en Fontanar, en la provincia de Guadalajara, en el que se impuso a Alexander Youssef, un hispano-marroquí de casi dos metros en la categoría de K1. Un combate más en su trayectoria, en la que suma 50 victorias en las 53 peleas que ha disputado, si no fuera por el premio especial que recibió al concluir la velada.

GPSO Investment, uno de sus patrocinadores, le entregó 3.000 euros en bitcoins. “Soy el primer púgil en la historia de España y uno de los pioneros a nivel mundial en cobrar de un sponsor internacional en bitcoin. Quiero recalcar que este cheque no ha sido por bolsa de combate, es parte del acuerdo firmado con GPSO Investiment donde además de un sueldo fijo seré recompensado con un cheque en cada combate que realice. Es un placer colaborar con firmas importantes que valoran mi trabajo”, afirma Rubén. Su patrocinador se ha comprometido a entregarle esos 3.000 euros por cada combate que dispute independientemente del resultado.

El pago con criptomonedas no es habitual en el deporte español. Fue muy llamativo el fichaje del futbolista David Barral por el Dux Internacional, el primero que se pagó en criptomonedas. Pero el mismo Barral se encargó de afirmar que su sueldo lo cobraría en euros y no en bitcoins.

“Rubén en estos momentos goza de cuatro patrocinadores, con sendos contratos mercantiles firmados por un año de duración (All for Box, MTX Corporativo, GPSO y Unlimited Global Challengers) Esto más su trabajo como modelo y actor en anuncios y programas de TV le permite vivir holgadamente de su deporte. Basta con poner su nombre en Google para ver la repercusión mediática”, afirma su representante y entrenador, Antonio Ricobaldi.

Rubén no ha tenido una vida fácil. La separación de sus padres lo sumió en una depresión. Su madre quedó en una posición económica muy débil y se fue a vivir con su padre y su nueva pareja, que lo echaron de casa con 17 años. “El deporte me salvó la vida. Pude salir de un mal ambiente y buscar un futuro mejor”, decía en declaraciones a este periódico hace unos meses. “Lo pasé mal, pero ahora estoy bien. Ya no mantengo relación alguna con mi padre, ni con su pareja y sus tres hijos. Él me llama a veces, pero no le contesto. Me ha ignorado, y ahora se acerca al ver mis éxitos en el ring por interés…”, añadía.