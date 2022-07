La respuesta más agria de Fernando Alonso a los aficionados de la F1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, lideró este sábado, por delante de Carlos Sainz (Ferrari), el tercer y último ensayo para el Gran Premio de Francia, el duodécimo del campeonato, que se disputa en el circuito Paul Ricard de Le Castellet; donde el otro español, el doble campeón del mundo Fernando Alonso (Alpine), marcó el séptimo tiempo y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el quinto.

El problema de Sainz es que, al haber cambiado varios componentes de la unidad de potencia de su Ferrari, penalizó y saldrá desde el fondo de la parrilla, Mientras Alonso marcó el séptimo tiempo de la sesión. El doble campeón mundial asturiano repitió 17 veces la pista gala y en su mejor intento se quedó a un segundo y dos décimas del crono de Verstappen; que le ‘colocó’ casi un segundo al siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), cuarto en la tabla de tiempos de una sesión que discurrió sin mayores incidencias y que acabó con 29 grados centígrados ambientales y con 55 en el asfalto.

Alonso intenta avanzar, pero hace lo que puede con el coche que tiene, pese a que él está perfecto, como ha asegurado en una entrevista en The Race: “No estaba al 100%” en la primera mitad de la temporada pasada. Necesitaba tiempo para volver a encontrar el ritmo en las cosas de la Fórmula 1, los pitstops, las salidas, los reinicios, todos los cambios en el volante y cosas así. Este año, o la segunda parte del año pasado, me siento mucho más normal”, ha asegurado. Sabe que se enfrente a las prejuicios sobre su edad y sobre quién es: Ahora hay un 50% de espectadores nuevos, y nunca vieron a Alonso luchando por podios y victorias. Así que ahora vuelves, y no es como ‘¿quién es este tío?’, sino ya sabes, ‘¿qué está aportando al deporte? Los fines de semana como el de Canadá o la segunda parte del año pasado, creo que pueden sentir que todavía puedo aportar algo al deporte”, continúa.

Por eso se le ve distinto: “Para mí es importante que la gente se dé cuenta de que me gusta la competición y amo este deporte. Creo que la percepción desde fuera o el sentimiento hacia mí, ha cambiado, de un tiempo a esta parte”, asegura. Porque también han cambiado los espectadores: “Ahora creo que los aficionados que tenemos ahora, hay nuevos aficionados y en cierto modo -y no quiero faltarles el respeto- pero no saben mucho de la Fórmula 1″, dice.

Y los compara con los de otros deportes: “Se parecen más a un tipo de aficionado al fútbol, en el que sólo siguen los resultados, el que va ganando lo hace mejor. Y el que va último no está al nivel de la Fórmula 1. No entienden mucho sobre el rendimiento del coche y el paquete que necesitas. Así que estás en una especie de montaña rusa de sensaciones, de percepción, de lo que la gente siente por ti”, dice con sinceridad.

Eso es bueno y malo: “Cuando haces un buen fin de semana, pareces Dios. Y cuando haces un mal fin de semana, eres demasiado viejo, o demasiado joven, o lo que sea. Pero todos pasamos por estas fases. Creo que ahora los aficionados sólo ven la carrera inmediatamente, tienen una sensación y luego se desconectan hasta el siguiente domingo. Ya no hay una cultura propia de la Fórmula 1″.