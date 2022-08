España llevará a 27 triatletas al Europeo de Bilbao que critica Arnaldo Otegui y la izquierda abertzale

La Federación Española de Triatlon (FETRI) ha hecho pública la lista de convocados para el Campeonato de Europa de Triatlón Multideporte Bilbao Bizkaia, que se disputará del 17 al 24 de septiembre, y que esta formada por 13 hombres y 14 mujeres entre los que figuran tres campeones de mundo y 16 de España.

El andaluz Emilio Martín, triple campeón del mundo y monarca europeo, encabeza el equipo de duatlón que completan el gallego Celestino Fernández, la valenciana Noelia Juan, la castellano-manchega María Varo y la extremeña Sonia Bejarano.

Para la cita de duatlón cros la FETRI ha citado al canario Rubén Velázquez, el andaluz Sergio Correa, el castellano-leonés Enrique Fernández Pinedo, la extremeña Remedios Mendoza y la madrileña Eva García.

El equipo de triatlon cross lo formarán el andaluz Rubén Ruzafa, pentacampeón mundial, el vasco Pello Osoro, el castellano-leonés Kevin Tarek Viñuela, la aragonesa Marta Borbón la castellano-leonesa Marina Muñoz y la gallega Saleta Castro.

En la especialidad de acuatlón componen el equipo español el castellano-manchego David Castro, el madrileño Nicolás Regidor, el castellano-leonés Kevin Tarek Viñuel, las asturianas Paula Herrero y Natalia Hidalgo y la catalana, campeona mundial, Sara Pérez Sala.

Además, en triatlon cross de media distancia competirán el valenciano Emilio Aguayo, el catalán Albert Moreno, el castellano-manchego Antonio Benito, la vasca Helene Alberdi y las catalanas Judith Corachán y Laura Gómez.

En cuanto a la “triarmada” sub 23 destacan los baleares Joan Wäger y Carlos Oliver, el madrileño Nicolás Regidor, el gallego Iván Puentes, la castellano-leonesa Marina Muñoz y la catalana Marta Romance.

Por último, el andaluz Manuel Inglada, el madrileño Pelayo González, la catalana Helena Moragas y la andaluza María Teresa Jiménez-Orta forman la convocatoria de los júnior.

La izquierda abertzale se ha mostrado contraria a la celebración del Campeonato de Europa. “¿Por qué están obligados nuestros deportistas a llevar la elástica de España en unos juegos que se celebran en Euskal Herria? Prohibir nuestras selecciones y obligar a jugar en las suyas es su famosa libertad”, aseguró Arnaldo Otegui en un mensaje en las redes sociales apoyando la propuesta de que los deportistas vascos no compitan como españoles. Todo parte de una organización que defiende que los deportistas vascos no pueden competir con los colores de la selección y menos en estos campeonatos: “Para poder participar, se obliga a los atletas a comprar y a usar las vestimentas oficiales de sus respectivos estados. Y no solamente a los componentes de las selecciones o a los triatletas de élite, también a los populares (excepto en la prueba Open). Dicho de otra manera, en nuestro caso se obliga a todos/as a usar el uniforme rojigualdo español o el tricolor francés”, escribe en su página web. Asegura que han preguntado y la respuesta ha sido contundente: “Hemos consultado con la Federación Española de Triatlón (FETRI) y su respuesta ha sido que el que no cumpla con la uniformidad puede ser descalificado y hasta excluido de la competición, incluso en la misma cámara de llamadas”, cuenta.

“Somos muchos y muchas los deportistas vascas los que consideramos inaceptable y humillante tal exigencia en un evento organizado y pagado desde nuestro país, el País Vasco. Euskal Herria debería participar con su propia selección y su propia vestimenta. De todas maneras, nos conformamos esta vez con poder tomar parte con la vestimenta del club, o con aquella que cada cual considere oportuno”, continúa el comunicado.

Piden ayuda a las instituciones: “Pedimos al Gobierno Vasco, a la Diputación Foral de Bizkaia y al ayuntamiento de Bilbao -financiadores de las pruebas- a los partidos políticos y a las federaciones y clubes de triatlón que tomen cartas en el asunto e impidan que se consume tamaña injusticia. Así mismo, animamos a los triatletas vascos a que se inscriban en los campeonatos y a que luchen a favor de esta justa reivindicación. Una cosa damos por segura: estaremos en la línea de salida de una manera o de otra. Esperemos que el sentido común se imponga y podamos participar con todas las de la ley”, aseguran.