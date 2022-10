Este es el entrenamiento adecuado para cada tipo de cuerpo: ¿Cuál es el tuyo?

La ciencia ha demostrado sobradamente los beneficios del ejercicio físico para nuestra salud pero también buscamos una mejora en nuestro aspecto físico. Adelgazar, ganar musculatura o tener el ansiado vientre plano son los objetivos de los que cada día practican algún tipo de deporte. Sin embargo, a veces nuestro esfuerzo no se ve recompensado y no entendemos por qué. ¿Sabes que tal vez no estés haciendo el ejercicio adecuado para tu cuerpo?

La morfología corporal, al igual que el estilo de vida o los hábitos alimentarios, es un punto clave a considerar cuando se pretende sacar el mayor provecho a los ejercicios para obtener un cuerpo que coincida con nuestras aspiraciones. Para que el entrenamiento sea efectivo, primeramente se debe dilucidar el tipo de cuerpo. Esto servirá para orientar hacia la alimentación y la rutina física más conveniente, dependiendo de si lo que se busca es bajar de peso, tonificar la figura o aumentar la masa muscular. Existen tres formas: endomorfos, ectomorfos y mesomorfos. ¿Cuál es el tuyo y cómo deberías entrenarte?

Tipos de cuerpo FOTO: Archivo La Razón

Ectomorfo

Es la típica persona alta, delgada, con cierta tendencia a doblarse hacia adelante. Posee extremidades largas, de pecho plano y que le cuesta mucho formar masa muscular. Los deportes ideales en cuanto a rendimiento son las pruebas de fondo, ya sean en atletismo, natación o ciclismo pero es recomendable establecer un programa de entrenamiento de fuerza e hipertrofia para un aumento de masa muscular.

Lo más adecuado por tanto es entrenar con más peso, pero no durante mucho tiempo y con amplio descanso entre jornadas, para lograr aumentar la masa muscular. 5 sesiones por semana de entrenamiento de fuerza hipertrofia podrían tener beneficios a corto plazo. Intenta hacer 5-10 repeticiones y 6-8 series en cada ejercicio. Puedes entrenar 3 veces por semana todo el cuerpo o si lo prefieres entrena 5 días a una intensidad elevada.

Endomorfo

Este tipo de cuerpo es lo opuesto al anterior. Se caracteriza por tener estatura baja y de forma redonda, con un metabolismo lento que facilita la acumulación de grasa, pero que al mismo tiempo es propicio para aumentar la masa muscular. En este grupo se recomienda una rutina con varias sesiones de trabajos para la resistencia cardiovascular. Es decir los ejercicios deben ser aeróbicos para mantener el peso a raya y una vez conseguido el objetivo introducir un par de veces a la semana ejercicios de fuerza.

El HIIT se ha convertido en una tendencia Fitness FOTO: Instagram La Razón

Clases de alta intensidad como el HIIT, crossfit, tabata o spinning, pueden ser muy beneficiosas. Incorpora cardio en un mínimo de 3 veces por semana durante al menos 20-30 minutos en tu zona objetivo de frecuencia cardíaca.

Mesomorfo

Son los atléticos por naturaleza. Se caracterizan por tener un torso macizo, hombros anchos, cintura delgada, una baja predisposición a almacenar grasa y facilidad para desarrollar músculo. Por ello, gozan de un buen metabolismo. Cualquier deporte puede ser ideal para un mesomorfo, pero suelen destacarse en aquellas disciplinas más exigentes y variadas como el tenis, el fútbol, el remo o el triatlón, entre otras.

Trabajo en el gimnasio FOTO: Instagram La Razon

Lo ideal para este tipo de personas es buscar deportes y ejercicios en los que se necesite combinar la fuerza, con el fondo físico y la potencia, con programas de ejercicios alternados, cambiando constantemente entre la formación de masa muscular y actividades aeróbicas para la resistencia cardiovascular. En resúmen un buen plan de entrenamiento sería: Ejercicio cardiovascular 2 o 3 veces por semana a intensidad moderada alta o tipo sprints. Ejercicio de fuerza o HIIT, 3 a 5 veces veces a la semana. También es conveniente para mejores resultados en el abdomen, hacer abdominales a diario antes del cardio.