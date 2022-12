Los cinco mejores ejercicios para adelgazar y tonificar tu cuerpo que puedes hacer con tu perro

Para la mayoría, el ritmo de vida actual es tan agitado que a duras penas se puede sacar el tiempo necesario para hacer ejercicio. El trabajo, la casa, pasear al perro... un sinfín de ocupaciones hacen que dejemos nuestros objetivos para mantenernos en forma en un segundo plano. Pero ¿Y si aprovechas el tiempo que dedicas a tu mascota para ejercitarte?

Un estudio de la Universidad George Washington llegó a la conclusión de que las personas que paseaban o hacían ejercicio con su perro con regularidad tenían menores índices de masa corporal, menos problemas crónicos de salud y presentaban menos síntomas de depresión que las personas que no tenían perro o las que sí tenían y no salían a caminar o a hacer otra actividad con ellos. Así que ya no tienes excusa. El ejercicio no solo será bueno para tí sino también para tu mascota.

Sin embargo, para que disfrute y se beneficie lo máximo posible del ejercicio, debemos tener en cuenta su edad, sus condiciones físicas… Por ejemplo, para los perros ya mayores con artritis, es mejor varios paseos cortos a lo largo del día que media hora o una hora de ejercicio intenso, que resultaría perjudicial para sus articulaciones.

Estos son los cinco ejercicios recomendados por los expertos para realizar con tu perro o gato:

1. Sentadillas y pata

Párate con los pies separados al ancho de las caderas y baja las caderas, manteniendo tu peso en los talones y tu pecho hacia arriba. Tus rodillas no deben pasar los dedos de tus pies cuando mires hacia abajo.

Para incluir a tu perro en esta actividad, coge las dos patas delanteras de tu peque y sostenlas frente a ti. Ponte en cuclillas, y permite que tu perro baje algunos centímetros también. Luego, volved ambos a la posición inicial. Haz varias repeticiones.

2. Estocada

Este es otro ejercicio que te hará mover todo el cuerpo mientras pasas tiempo con tu peludo favorito.

Haz una estocada estática y pídele a tu perro se siente cada vez que hagas una. Aguanta diez segundos. Ahora haz una estocada con la otra pierna y recuerda, haz que tu perro se siente al mismo tiempo. Aguanta durante diez segundos. Sigue haciendo este ejercicio cambiando de pierna durante 10 o 15 minutos.

3. Abdominales y pesas

Este ejercicio recomendado por The Dog People resultará muy efectivo para perder tripa. Acuéstate boca arriba con tus piernas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Sostén el juguete favorito de tu perro con las dos manos, deja que tu mascota vea el juguete, luego comienza a incorporarte sin llegar a sentarte por completo, y detente cuando sientas que tus abdominales están comenzando a trabajar. Eleva tus piernas para intensificar el movimiento. Gira tu torso de lado a lado, haciendo una pausa en cada lado para que tu perro pueda perseguir tus manos que sostienen su juguete.

También puedes hacer pesas perrunas elevando y bajando a tu mascota.

4. Running

Si prefieres el ejercicio al aire libre puedes optar por el running. Según un reciente estudio de la Universidad de Michigan, las personas que salen a correr o simplemente a caminar con sus perros tienen un 34% más de probabilidades de abandonar la vida sedentaria y practicar más de 150 minutos de actividad física a la semana que la gente con otros animales o ninguno. “Un perro puede hacer más por nosotros que una cinta de correr”, asegura Rebecca A. Johnson, coautora del estudio Walk a Hound, Lose a Pound sobre cómo perder peso, mantenerse en forma y divertirse junto a nuestras mascotas. Y quien sabe, tal vez con el tiempo, ambo estéis listos para participar en una perroton o una canicross.

5. Doga: ¡Nada mejor que el Yoga con tu perro!

Termina tu entrenamiento con un poco de Doga (esta palabra está compuesta por dos palabras en inglés: dog (perro) y yoga). Con este deporte bajarás los niveles de estrés y de ansiedad, aumentarás la elasticidad de tu cuerpo y podrás disfrutar de una actividad con tu peludo. Puedes adiestrar a tu perro para que haga algunas de las posturas de yoga contigo o te puede servir de apoyo o como peso para algunas de las asanas que practiques.

Por ejemplo, cuando tu mascota comience a estirarse, acompáñalo haciendo la posición de yoga “Perro mirando hacia abajo” o “Adho Mukha Svanasana”. Esta postura de yoga está inspirada en el estiramiento corporal de nuestros amigos caninos y nos permite realizar un estiramiento corporal completo.

Ya no tienes excusas para perder peso y mantenerte en forma con tu mejor compañero. ¿Te apuntas?