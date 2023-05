Alcaraz abusa de Zverev y ya está en cuartos del Mutua Madrid Open

El defensor del título ya está en cuartos de final. En la reedición de la pasada final, Zverev no fue rival para Alcaraz. Carlitos mandó de principio a fin y envió al alemán a casa por 6-1 y 6-2 en 83 minutos. En cuartos le espera el ruso Karen Khachanov. Los dos precedentes entre ambos fueron favorables al español, los dos el curso pasado. En los cuartos de Hamburgo fue un 6-0 y 6-2; en cuarta ronda de Roland Garros tampoco cedió un set (6-1, 6-4 y 6-4).

Alexander Zverev está en la búsqueda de ser el jugador que fue hasta su grave lesión en la semifinal del pasado Roland Garros ante Rafa Nadal. El alemán, dos veces campeón en Madrid, encontró en Alcaraz a un rival excesivo para continuar en su progresión. En realidad es que el actual Carlitos es un exceso para casi todas las raquetas que tiene enfrente.

Su control de la situación es tal que depara momentos de tenis como el que se vivió en el primer set. Cedió sólo un juego y pareció que lo hacía más por un momento de relajación que por la superioridad del alemán. Y es que en el primer saque del germano ya hubo pistas muy claras de por dónde iba a ir el partido. Cometió dos dobles faltas, el servicio no le funcionó como necesitaba y Alcaraz logró un break después de once minutos de pelea. El toque de atención fue más una forma de asimilar la realidad que una invitación a la reacción del alemán. La ventaja no relajó al número dos del mundo. Buscaba la derecha del germano para que no mandase y con el servicio no sintió ni cosquillas. En el sexto juego en vez de sacar la bandera blanca con un 40-0 decidió que se trataba de seguir jugando. El alemán estaba al borde del ataque de nervios y cedió de nuevo su servicio.

Los problemas a Zverev no tardaron mucho en aparecer en el segundo parcial. Logró resistir hasta el cuarto juego, pero... si el servicio no le sacaba de apuros y el revés no estaba a tope de revoluciones, Alcaraz no le dejó escapar en el quinto juego. Un nuevo break para asentarse más en la Manolo Santana y mandar otro aviso para lo que viene. Del sufrimiento ante Ruusuvuori ni rastro. La autoridad mostrada ante Dimitrov la ratificó ante Zverev. En cuartos espera Khachanov.

Adiós a Munar

Jaume Munar, mermado por unas molestias en la espalda desde el final del primer set, cayó ante el alemán Daniel Altmaier por 6-3 y 6-0 en 85 minutos. Altmaier, repescado de la fase de clasificación, disputará por primera vez en su carrera los cuartos de final de un Masters 1.000 y lo hará ante el ganador del duelo ante Alejandro Davidovich y el croata Borna Coric.

El ruso Karen Khachanov eliminó a su compatriota y compañero de dobles Andrey Rublev por 7-6 (10/8) y 6-4 y se clasificó por primera vez en su carrera para los cuartos de un Masters 1.000 en tierra tierra. Semifinalista este año en el Abierto de Australia y en Miami, y que en la anterior ronda en Madrid había derrotado a Roberto Bautista, Khachanov está mostrando una solidez este curso casi inédita. El otro duelo entre rusos acabó con Daniil Medvedev fuera del torneo. Aslan Karatsev, procedente de la fase previa, acabó con el jugador que más partidos ha ganado en lo va de año. Karatsev, número 121 del mundo, se impuso por 7-6 (7/1) y 6-4 a un Medvedev que volvió a enfrentarse con el público y el juez de silla.