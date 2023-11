Alcaraz, un curso sobresaliente con un toque de atención

Carlos Alcaraz está de vacaciones. Cortas, pero vacaciones. Una desconexión imprescindible antes de la pretemporada de 2024 que comenzará en diciembre. El balance de su curso es difícilmente mejorable. Ha ganado ocho partidos más que el año pasado, un título más y acumula 2.065 puntos más que en 2022, pero el tramo final de la temporada no ha terminado de convencer a Carlitos ni a su entorno. Ha jugado 18 torneos, que no son muchos para sus 20 años, pero el total de partidos ha ascendido a 77 y el «cansancio mental», como lo ha definido Juan Carlos Ferrero, le ha marcado en las últimas semanas. «Tiene que aprender que la temporada es larga, que es su trabajo y no puede tener tantos descansos como le gustaría. Que si quiere ser el mejor tiene que actuar como el mejor y ser profesional todo el año. Es lo que hay y hay que aceptarlo. El calendario es el que tenemos», comentó Juan Carlos Ferrero en la Ser después de la derrota en las semifinales de las Nitto ATP Finals ante Djokovic.

Las semifinales del US Open, donde cayó ante un casi perfecto Medvedev, fueron el punto de inflexión de la temporada. En la gira asiática hizo semifinales en Pekín (su verdugo fue Sinner) y cayó en los octavos de Shanghái (ante un soberbio Dimitrov). Luego llegó la sorprendente derrota en segunda ronda de París-Berçy con el ruso Safiullin y en el Torneo de Maestros fue de menos a más hasta que se encontró con un Djokovic inalcanzable. «Hay que trabajar todo, pero hay que acostumbrarse al hecho de que si juegas a un nivel tan alto, cada semana tienes la exigencia de ganar, de jugar contra los mejores y esa exigencia, a veces, te lleva al límite del cansancio mental. Hay que llegar un poquito mejor preparado», apuntó Ferrero.

En realidad, el único reproche a la temporada de Alcaraz es haberse encontrado con un Djokovic superlativo con 36 años. El murciano terminó 2022 como número uno del mundo, pero esa posición estuvo marcada por la negativa de Djokovic a vacunarse contra el coronavirus y la imposibilidad por ello de participar en muchos torneos. El de Belgrado, ahora líder indiscutible de la ATP, era entonces el quinto clasificado con 4.820 puntos y eso justo después de proclamarse campeón de las Nitto ATP Finals hace un año y hacerlo invicto, lo que sumó 1.500 puntos más a su cuenta.

Carlitos despide el ejercicio con un balance de 65 victorias y 12 derrotas y seis títulos ganados –Wimbledon, su segundo Grand Slam; los Masters 1.000 de Indian Wells y Madrid, los ATP 500 de Barcelona y Queen’s y el ATP 250 de Buenos Aires–. Sólo Djokovic supera en número de títulos al murciano con siete. En dinero embolsado, el balcánico también manda este año con casi 14 millones de euros, cuatro más que Alcaraz.

En el ranking de la ATP la diferencia entre ambos es de 2.360 puntos (11.245 por 8.885) que podrá empezar a rebajar en enero, ya que Alcaraz opta a los 2.000 que se se ponen en juego en el Abierto de Australia, cuya última edición él no disputó por lesión. Djokovic defiende esa cantidad de puntos en Melbourne.

La temporada del balcánico y la de Alcaraz ha opacado la del resto de figuras del circuito. Tras ellos aparece Daniil Medvedev, con 7.600 puntos, cinco títulos y casi nueve millones de euros en premios. El de Moscú fue el que ganó más partidos con 66, uno más que Alcaraz y once más que Djokovic, aunque también disputó bastantes más. Fueron 84 por los 77 del español y los 61 de Nole.

Los números acumulados por Djokovic esta temporada le alejan un poco más de los otros dos grandes referentes del tenis mundial contemporáneo. El balance de la carrera del serbio es 1.086-212 en triunfos-derrotas, acumula 98 títulos y más de 170 millones de euros en premios. Alcaraz ofrece un 155-43, doce títulos y casi 22 millones de euros. «Vi una entrevista que hizo Juanqui –Ferrero, su entrenador– y tiene toda la razón del mundo», es el resumen que hace Alcaraz de su final de curso.