Alexia y Tere Abelleira, descartadas para jugar contra Países Bajos

La seleccionadora española, Montse Tomé, ha dejado fuera de la convocatoria a Alexia Putellas y a Tere Abelleira, dos futbolistas fundamentales en su equipo, pero que llegaron lesionadas a la concentración. Ninguna de las dos tiene el alta médica, por lo que Tomé no podrá contar con ellas en la semifinal contra Países Bajos que se disputa esta noche (21:00, La 1).

Montse Tomé no quiso dar pistas sobre la presencia de estas dos jugadoras, aunque Tere Abelleira no pisó el césped en los quince minutos de entrenamiento abiertos a la prensa, lo que ya era una pista. "Alexia está bien en su proceso de readaptación. De momento está entrenando lo que puede y bien", decía la seleccionadora en la conferencia de prensa del jueves. "Las 23 futbolistas que están en convocatoria lo diremos cuando termine el entrenamiento. Vamos a intentar no dar pistas al rival. Cuando termine el entrenamiento valoraremos todo lo que tenemos que valorar", añadía sobre Tere Abelleira. El número de Tere, el 3, lo toma Vicky López, la joven futbolista de sólo 17 años del Barcelona, que se estrena con la absoluta.

Los dorsales

1. Misa

2. Ona Battle

3. Vicky López

4. Irene Paredes

5. María Méndez

6. Aitana Bonmatí

7. Salma Paralluelo

8. Mariona Caldentey

9. Alba Redondo

10. Jenni Hermoso

11. María Pérez

12. Oihane Hernández

13. Cata Coll

14. Laia Aleixandri

15. Eva Navarro

16. Laia Codina

17. Lucía García

18. Mayte Oroz

19. Olga Carmona

20. Fiamma Benítez

21. Shei García

22. Athenea del Castillo

23. Elene Lete