Ancelotti, sobre el mercado de fichajes y el Real Madrid: "Ya veremos"

El Real Madrid arranca este viernes el maratón que va a suponer para los blancos el mes de enero. En Mestalla, ante el Valencia, en el partido aplazado en su día por la Dana, comienza el año 2025 para los de Ancelotti, que podrían ponerse líderes provisionales si suman los tres puntos en un campo que siempre les pone las cosas difíciles. Tampoco le resulta fácil a los madridistas arrancar después de las vacaciones de Navidad. Dos veces perdió Ancelotti en el comienzo del año, una en Valencia y otra en Getafe, un dato que el italiano va a usar para motivar a los suyos. "Dos veces no nos salió bien. Veo al equipo motivado, pero gracias por recordármelo, se lo voy a decir mañana, que dos veces no salió bien la vuelta del parón y puede ser una motivación extra para mis futbolistas", confesaba Ancelotti, que ve a sus chicos muy enchufados después de unos días de respiro.

"Empezamos un nuevo reto con mucha ilusión. El Valencia ha cambiado de entrenador, será exigente, siempre nos ha costado. Es un partido importante porque podemos recortar puntos en la tabla. Todos han vuelto motivados de los días de descanso", explicaba el italiano que, a diferencia de otras veces, no descartó fichajes en el mercado de invierno que acaba de abrir. Prefirió ser más enigmático y dejar una puerta abierta. "Ya veremos, es lo único que puedo decir. Tenemos muchos partidos en enero y estamos focalizados en esto. Hablar del tema del mercado no es sencillo para mí en este momento", comenzó. "No quiero hablar porque no es el momento. Ya veremos. Yo estoy encantado con la plantilla que tengo, hemos tenido dificultades y siempre hemos sido capaces de arreglarlas", añadía sin descartar alguna incorporación.

Sobre el caso "Dani Olmo"

"Yo no tengo los detalles de este tema, lo que puedo hacer es respetar a todos los clubes, y pedir que se respeten las instituciones y las reglas".

El ambiente en Mestalla

"Pensamos en lo que nos vamos a encontrar dentro del campo. Un rival que ha cambiado de entrenador y tendrá una motivación extra por parte de los jugadores. Creo que Baraja ha hecho un trabajo fantástico, pero ahora hay un entrenador nuevo con ideas distintas. El ambiente alrededor no sé cómo va a ser, pero tenemos que centrarnos en el partido y nada más".

Alaba, cerca de reaparecer

"Nada nuevo comparado con 2024. Hay que ganar partidos. Después de un momento complicado en mitad de noviembre el año pasado, nos hemos recuperado bien. El equipo está en mejor forma y vamos recuperando jugadores, Alaba está entrenando con nosotros. El ambiente es bueno y tenemos que mantenerlo solo de una manera: ganando partidos. Ahora tenemos una plantilla más completa y puede haber más rotaciones. Quizá podamos rotar más en la parte de atrás con la vuelta de Alaba. La próxima semana empezará a hacer partidos de entrenamiento y en veinte días puede estar listo.

Vinicius, preparado

"Está muy bien, el periodo de vacaciones lo ha aprovechado, está fresco, motivado, ilusionado por los premios que ha ganado los últimos días, y su ilusión es marcar la diferencia mañana".

El Valencia estrena entrenador tras el despido de Baraja y la llegada de Carlos Corberán. Un dato que ha cambiado un poco la forma en la que Ancelotti ha preparado el encuentro. "Hemos mirado la estrategia del entrenador cuando estaba en el West Bromwich. Y las características de los jugadores del Valencia, hemos mirado las dos cosas.

El bajón del Barcelona

"Nadie se esperaba sus resultados en los últimos partidos. El nivel de competitividad de la Liga baja un poco la cantidad de puntos que necesitas para ganar esta competición. El Atlético está dentro de la pelea y los puntos que se van a necesitar para ser campeón serán menos de noventa". Un bajón en la temporada tú lo tienes y luego reaccionas y vuelves a ser competitivo como antes. Barcelona y Atlético tienen las mismas opciones de pelear la Liga con nosotros.