Andalucía October Tour, hípica para todos los gustos

Dehesa Montenmedio, en Vejer de la Frontera (Cádiz), volverá a ser del 25 de septiembre al 2 de noviembre el epicentro de la hípica internacional. El Andalucía October Tour 2025 desplegará un calendario que combina la élite de los concursos internacionales con los principales campeonatos nacionales, convirtiendo a España en referencia mundial en el deporte ecuestre.

Del 16 de octubre al 2 de noviembre se disputarán una Copa de Naciones de categoría 3*, una de las más concurridas de Europa, en la que suelen participar entre 16 y 18 países y que España conquistó en 2022 y 2023. El programa internacional arranca con un CSI3*, continúa con un CSI2* y un CSIO3*, y concluye con un CSI4*. Se disputará además competición CSIYH*, dedicada a caballos jóvenes, que permite ver en acción a la nueva generación de la hípica. Habrá 12 pruebas puntuables para el ranking FEI, un Gran Premio dotado con 28.200 euros, dos con 56.800 euros y un Gran Premio estrella con 109.800 euros. La Copa de Naciones repartirá 50.000 euros.

El diseño de las pistas estará en manos del francés Cedric Longis (nivel 3) en la primera semana, el español Marcos Núñez (nivel 3) en la segunda, y Javier Trenor (nivel 4) en la tercera.

En paralelo, Dehesa Montenmedio acogerá el Campeonato de España de Doma Clásica de Menores (25-28 de septiembre), el Campeonato de España de Salto de Obstáculos de Menores (1-5 de octubre), la Final Liga Norte a Sur-Copa de Campeones de ponis (2-4 de octubre) y el Campeonato de España de Salto Absoluto, Jóvenes Jinetes, Clásicos y Caballos Jóvenes (7-12 de octubre).

El impacto de Montenmedio trasciende lo deportivo. Sus instalaciones están consideradas entre las más completas de Europa: 1.308 boxes fijos y 342 boxes VIP para los más exigentes, siete pistas de hierba, trece pistas "all weather", el picadero cubierto desmontable más grande del mundo, 60 hectáreas de caminos, 3,5 hectáreas de hierba para trabajo en plano, un restaurante VIP y hasta siete restaurantes en el recinto, además de dos amplios parkings para camiones.

Al igual que en la temporada de primavera, Montenmedio ha lanzado un concurso abierto a la creatividad: cualquier persona podía enviar por correo electrónico un diseño de un obstáculo con temática de Estados Unidos, país elegido para ambientar la semana. Las propuestas se compartieron en el perfil de Instagram del Andalucía Sunshine Tour, y fueron los propios seguidores quienes decidieron con sus votos cuál debía hacerse realidad.

La ganadora, Estrella López, conocida como Etual Media, fotógrafa muy vinculada a Montenmedio y a sus rutas ecuestres, presentó un diseño inspirado en el Golden Gate de San Francisco. El obstáculo ya está en fabricación para estrenarse en la pista 3 durante la segunda semana internacional. Montenmedio lleva años apostando por fórmulas que acerquen el deporte al público y que conviertan cada edición del Andalucía October Tour en una experiencia global, donde la competición se mezcla con la cultura, la gastronomía y la vida social.