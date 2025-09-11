Andrés Temiño hace historia para España con otro oro mundial

El tirador español Andrés Temiño volvió a hacer historia al proclamarse este jueves campeón del mundo de recurvo individual en los Mundiales de tiro con arco que se disputan en Gwangju (Corea del Sur). El aragonés, de 21 años, se impuso por 6-5 al brasileño Marcus D'Almeida, doble medallista mundial, en la final resuelta con el desempate, en el que acertó en el blanco para subir de nuevo a lo más alto del podio, un día después del oro logrado junto a Elía Canales en la prueba por equipos mixtos de recurvo.

El Mundial de Gwangju es el segundo para Andrés Temiño Mediel y en la prueba de recurvo de hoy inició la competición como segundo cabeza de serie, tras haber conseguido la segunda mejor puntuación en la clasificatoria (691), detrás del surcoreano Kim Woojin (701).

En su primer encuentro en la tercera ronda Temiño superó al cubano Hugo Franco (7-1), en octavos al taiwanés Su Yu-Yang (6-4), fase en la que cayó eliminado el otro representante español, Pablo Acha, al perder frente al italiano Matteo Borsani por 6-2.

En cuartos de final Andrés Temiño derrotó al mexicano Matías Grande (6-4) y en semifinales al tres veces campeón olímpico y favorito local, Kim Je Deok poir 6-4. En la final Temiño exhibió precisión y lanzó al centro de la diana su flecha en el desempate, antes de que D'Almeida no lograra igualar su acierto para desbordar la alegría del tirador español, ya doble campeón en estos Mundiales.