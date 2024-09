Ángel Hidalgo resiste como líder en el Acciona Open de España con Rahm al acecho

Ángel Hidalgo aseguró después de su primer recorrido que le había salido todo, pero que quedaba mucho jugador bueno por detrás. Pues en la segunda jornada del Acciona Open de España el andaluz mantuvo su extraordinario rendimiento. Firmó una tarjeta de 67 golpes, cuatro bajo par, y se presenta en el fin de semana como líder en solitario con -10. Son cuatro golpes de ventaja con el inglés Joe Dean y uno más con un cuarteto en el que están otro inglés, Sam Bairstow, el estadounidense Patrick Reed, campeón en Augusta hace seis años, y los españoles Jon Rahm y Alfredo García-Heredia, todos con -5.

El marbellí supo aguantar la presión, se adaptó al intenso viento como nadie y en su recorrido hizo cinco birdies y un bogey en el 12. «Estoy tranquilo. Queda la mitad del torneo y nunca sabes cuando te puede salir la semana buena, pero es muy bonito pegar un golpe y que la gente te anime. Eso motiva mucho», comentó Hidalgo que sintió como el número de aficionados que siguieron su partido respecto a la primera jornada se multiplicó. «¿Ser el favorito? Bueno, los favoritos siguen por detrás. Yo voy a intentar los dos días jugar mi mejor golf y no tengo presión de momento».

Rahm, pese a mostrarse irregular, se ha asentado en el grupo de candidatos en busca de su cuarto título para superar los tres que logró Severiano Ballesteros en la capital. Sumó 69 golpes (dos bajo par), con cuatro birdies, un eagle y cuatro bogeys en el Club de Campo Villa de Madrid. Un recorrido de más a menos. «No he aprovechado del todo la situación y he cometido muchos errores. Desde la calle he tenido demasiados golpes cortos y no siempre he podido dejarla al lado y darme una opción, pero el -5 lo hubiera firmado antes de empezar. Me encuentro mejor que cuando llegué a Madrid. Cada día un poco mejor y he podido dormir bien los últimos dos días», resumió tras la segunda jornada.