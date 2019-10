Ansu Fati no tendrá que esperar más para vestir la camiseta de la selección española. Luis de la Fuente, el seleccionador sub'21 lo ha convocado en sustitución de su compañero en el Barcelona Carles Pérez, que se marcha lesionado. Fati podrá debutar el martes en el partido de clasificación para la Eurocopa de 2021 contra Montenegro.

Fati no ha tenido que esperar mucho para ser convocado. La FIFA autorizó el jueves su convocatoria y el viernes ya ha sido llamado por la selección sub'21. De la Fuente admitía hace una semana, en el momento de dar la convocatoria, que el futbolista del Barcelona tendría posibilidades en el momento en que fuera seleccionable por España. “No está porque de momento no puede ser seleccionado, cuando lo pueda ser lo valoraremos. No conozco los detalles legales, simplemente no es seleccionable y eso es todo. Cualquier jugador que sea seleccionable es susceptible de venir", advertía.

"Los buenos jugadores tienen las puertas abiertas. Es un jugador interesante y, si sigue con ese crecimiento, puede estar con nosotros", reconocía el seleccionador sub'21 en la noche del jueves en la cadena Cope. De la Fuente siempre ha querido ser prudente en el caso del jugador azulgrana, que aún no ha cumplido los 17 años. Igual que el seleccionador absoluto, Robert Moreno, que admitió que estaba en la prelista con la que ha trabajado antes de esta convocatoria de la Roja para enfrentarse a Noruega y Suecia en partidos de clasificación para la Eurocopa.