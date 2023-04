Antony, de la favela del infierno a la banda derecha de Old Trafford

Una de las claves de la eliminatoria entre el Sevilla y el United es que el equipo de Mendilibar pueda frenar a Antony Matheus Dos Santos (23 años). Es el jugador más valioso de la plantilla junto a Bruno Fernandes con un valor de 75 millones de euros, según Transfermarkt. El brasileño fue uno de los artífices de las eliminaciones del Barça y del Betis.

«Conocemos la calidad y la historia del Sevilla, ya no solamente en España, si no en Europa. Es un equipo que tiene mucha tradición en esta competición con todos los logros que ha conseguido. Tenemos que estar al cien por cien para ganarles. Pienso que nosotros tenemos condiciones para vencerles, pero no podemos equivocarnos. Es un gran partido en Europa y queremos seguir con nuestro objetivo de avanzar de ronda», ha asegurado a LA RAZÓN.

El atacante se deshace en elogios hacia los clubes españoles. «Ya vimos la calidad y el nivel que tienen otros equipos de la Liga española. Cuentan con grandes futbolistas y técnicos experimentados. El Sevilla saldrá con todo y es importante estar concentrados para ganarles», matiza Antony

Antony ya fue decisivo para el United al anotar el segundo gol del equipo inglés ante el Barça. «Era un momento muy especial. Yo buscaba ese gol y me salió de la mejor manera. Un gol importante que nos garantizaba la clasificación. El Barcelona llevaba mucho tiempo invicto y conseguimos superarles. Sabíamos de nuestro potencial y que podíamos vencer al Barcelona. Jugamos de manera seria y con respeto. Este encuentro tiene mucha historia. El partido ante el Barça es algo para recordar», afirma el futbolista que acumula siete goles y una asistencia.

Una infancia en el "infierno"

Antony, junto a su amigo Thiaguinho en las favelas .

La historia de Antony es un ejemplo de superación. Ligado al São Paulo desde su infancia, fichó por el Ajax en la temporada 2020-21. Sus números (31 goles y 27 asistencias en 134 partidos) le llevaron a completar un traspaso por valor de 100 millones de euros al United en el verano de 2022. Pese a que consiguió un contrato hasta 2027 y participar en el Mundial con Brasil, el jugador no olvida sus orígenes. Y es que, el futbolista se crió en la favela que se ubica en Osasco, una de las más peligrosas del país. «Crecí en la favela del infierno y vi muchas cosas como drogas, robos y cadáveres en el suelo. Todavía era un niño y me impactó mucho. Perdí muchos amigos a lo largo de mi vida que terminaron sin tener las mismas oportunidades que yo», afirma.

Antony, junto a su hermano Emerson en las favelas .

El futbolista hace mucho hincapié en la ayuda que tuvo de su familia. «Agradezco a mis padres por mantenerme en un buen camino, porque sabemos que no es fácil ser futbolista. Tuve una estructura muy fuerte con ellos, que siempre me guiaron. Pude cumplir mi sueño y repito que eso es como ganar un trofeo grande, como la Champions League, el Mundial... Gracias a Dios logramos ir por el camino correcto. Fui contra muchas dificultades, pero siempre tuve el apoyo de mi familia. Pasamos por muchas cosas malas, pero hoy miro hacia atrás con orgullo de dónde llegué. Puedo darles una vida mejor. Siempre juego para ellos», concluye una de las estrellas del United que se mide al Sevilla en Old Trafford.