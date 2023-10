Así fue la brutal caída que afectó a Sebastián Mora en el velódromo de Mallorca

La UCI Track Champions League, el campeonato de ciclismo en pista que vive ya su tercera temporada, tuvo un accidentado comienzo en Palma. Sebastián Mora es el representante español en esta Liga, el principal reclamo para que el público asistiera al velódromo, pero cerca estuvo de no poder concluir su participación.

Mora se vio envuelto en una caída que afectó a la mitad del grupo en la prueba de eliminación y que obligó a suspender la carrera. El español sufrió algún daño en su mano izquierda, aunque pudo reanudar después su participación en la prueba. Los efectos de la caída masiva llegaron hasta la pista y los operarios tuvieron que arreglar algunos desperfectos.

Cuando la prueba pudo reanudarse, Mora terminó dio espectáculo en la prueba de scracht, lo que le permite ser cuarto en la clasificación de resistencia en la UCI Track Champions League. «En la mano izquierda parece que tengo un dedo que algo le ha pasado, no puedo apretar el manillar, no tengo la fuerza suficiente, y en la pierna un poco la izquierda. Pero estando en Mallorca había que salir, he estado cinco minutos dándole vueltas a la cabeza pero tengo que estar en España. Para mí Mallorca es mi segunda casa deportivamente y personalmente. Tengo grandes amigos aquí y muchas horas de entrenamiento tanto en carretera como en el velódromo», explicaba