El Atlético y un festín antes de la Champions

Un partido plácido en el Metropolitano. El Atlético pasó por encima de Las Palmas sin dar una sola opción al equipo de García Pimienta, que a los 20 minutos ya perdía 2-0 con doblete de Llorente. Lesionado Morata, reventado Griezmann y con el miedo a una posible lesión de Memphis ante todo lo que está por venir, el madrileño fue la apuesta de Simeone para la delantera y las sensaciones que dejó, lejos de ser un último recurso, es de ser un jugador peligroso para el rival jugando cerca de la portería contraria y con capacidad de sacrificio para una presión alta cuando el partido lo necesite. Llorente fue el gran protagonista de la goleada

Quien despertó del ostracismo en el que llevaba varios meses inmerso fue Correa, no sólo por su doblete, sino por su actitud durante todo el partido. Cuanto antes se le vayan los pájaros en forma de billetes que tiene en la cabeza por su casi salida a Arabia Saudí, mejor para todos.

El paseo fue tal que resultó difícil de entender lo que le costó al Cholo Simeone dar minutos a Vermeeren. El chaval jugó de titular según llegó y desde entonces no había vuelto a pisar el césped. Ante Las Palmas fue el último en salir al campo en un partido resuelto. Es tan difícil de entender como la negación a hacer rotaciones en los partidos en el Santiago Bernabéu o el Sánchez-Pizjuán, más aún después de ver el nivel que es capaz de demostrar la segunda unidad rojiblanca.

Simeone, evidentemente, conoce mejor que nadie el estado físico de su plantilla, pero si Griezmann no juega después de la primera semana entera sin partidos, significa que necesitaba descanso antes. Es la demostración de que el entrenador no dio prioridad a la Copa y sí lo hace con la Champions. Ojalá tenga razón y el equipo sea capaz de remontar en San Mamés la próxima semana. No olvidemos que es la competición que le puede otorgar la gran alegría del año a este Atlético. Ahora la mirada esta puesta en el Inter con la esperanza de dejar la eliminatoria abierta para aprovechar la gran baza del Metropolitano.