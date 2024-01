La Copa, en el punto de mira del Atlético

La clasificación del Atlético para los cuartos de final de la Copa del Rey, eliminando al Real Madrid en la prórroga en el Metropolitano, ha caído como agua de mayo en el equipo del Cholo Simeone. Ganar al eterno rival siempre es buena noticia, pero hacerlo siendo mejor y de manera tan épica, eleva la moral y pone en valor al gran valedor de la eliminatoria.

Simeone sale reforzado por haber ganado la partida a su homólogo italiano arriesgando sin apenas cambios durante 90 minutos, confiando en un partido largo y ganando en el añadido siendo muy superior al rival gracias al físico que el entrenador argentino había reservado para el momento oportuno. No sólo le salió bien la apuesta, sino que los rojiblancos no rifaron un solo balón en todo el partido. Demostraron, con fútbol, que la diferencia de calidad entre ambos equipos no es la de los diez puntos que les separan en la Liga. Una distancia que se podía haber recortado esta jornada, si el Madrid no llega a remontar ante el colista en casa con la inestimable ayuda del equipo arbitral.

Tanto el partido de Arabia, la semifinal de la Supercopa, como el de octavos de Copa han tenido arbitrajes tan buenos que han pasado desapercibidos, algo reconfortante que te devuelve la pasión por el fútbol de verdad, pero son ilusiones que duran muy poco.

Basta una actuación tan clamorosa como la que se vivió ayer en el Santiago Bernabéu para volver a la desesperación de no entender los motivos por los cuales se empeñan en destrozar este deporte a ojos de todo el mundo. Y lo hacen de una manera flagrante y grotesca. Si el Atlético ya se ha encargado de no pelear por el título liguero desde el final de la primera vuelta, arbitrajes como el del Real Madrid-Almería lo hacen imposible. Más vale centrarse en la Copa del Rey, competición que vuelve al Metropolitano el jueves, con la que los del Cholo tienen una cuenta pendiente desde hace bastantes años y donde están a tiro ya las semifinales.