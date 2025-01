Al Attiyah saca petróleo de la crono 48 horas mientras Sainz y Loeb sufren

No había muchas dudas de que la etapa de 48 horas que arrancaba ayer iba a cobrarse algunas víctimas. Eso estaba claro por la dureza del recorrido y el reto de estar dos días sin asistencia mecánica. Era una trampa que aparecía muy pronto en el libro de ruta y en la que podían caer algunos peces gordos. Y el primero que lo sufrió fue Carlos Sainz, que volcó con su Ford Raptor en el kilómetro 327 de la etapa y tuvo que detenerse durante alrededor de media hora cuando iba abriendo pista. El accidente se produjo al coronar una duna y cuando el madrileño iba por delante, justo lo que ninguno de los candidatos al triunfo quería. Pero el sábado tuvo problemas con un pinchazo que le reventó toda la estrategia y por eso no pudo caer más allá de la octava posición tras la primera etapa. La táctica buena era perder tiempo y salir mucho más atrás, con todo el panorama por delante y dejando que los primeros fuesen los que cayesen en las trampas. Pero Sainz no pudo llevar a cabo el plan, empezó octavo y muy pronto se quedó en cabeza, porque tuvo que adelantar a los que le precedían, que iban muy lentos. Era peligroso y lo terminó pagando.

Se pudieron ver imágenes en las que se encontraba con un grupo de dromedarios al galope, que pudo sortear, pero poco después, cuando ya perdía bastante tiempo con Al Attiyah, se vio sorprendido por ese vuelco al subir una duna en la parte central de la primera jornada de la crono 48 horas. Su única suerte es que contó con la ayuda de Mitch Guthrie, también de Ford, que se encontraba cerca y pudo dejarle algunas piezas.

En un primer momento, Carlos y su copiloto, Lucas Cruz, pudieron poner en pie el Raptor y siguieron la marcha, aunque poco después tuvieron que volver a parar, con bastantes destrozos en la parte trasera del vehículo. De hecho, los vídeos que llegaban daban a entender que se había quedado solo con medio coche.

Finalmente pudieron reanudar la marcha para seguir en carrera y tratar de reparar todo lo posible el Ford Raptor cuando la caída del sol obligara a los participantes a parar y esperar al alba para seguir su camino. El saudí Yazeed Al-Rajhi, con un Toyota Hilux, es líder en coches tras la primera parte de la segunda etapa del Dakar 2025, al completar los 618 kilómetros de la jornada con un tiempo de 7:57:00, 1:19 menos que Nasser Al Attiyah, que se mueve como nadie en este tipo de trazado en el que el desierto es de lo más traicionero. El año pasado fue Al Rajhi el que no tuvo suerte en la crono 48 horas, que fue su tumba, y donde se vio obligado a abandonar. Ahora las dunas le están devolviendo lo que le quitaron en 2024 y en la general aparece en lo más alto con 49 minutos y 33 segundos de ventaja respecto a Sainz, que pudo continuar en carrera, aunque con muchos desperfectos que le impidieron hacer un buen ritmo y le obligaron a detenerse varias veces para solucionar imprevistos. Parece que los daños en el Ford no han alcanzado a las partes más importantes, con lo que lo lógico es que puedan continuar y completar la segunda parte de la etapa de 48 horas. Otra cosa muy distinta es que puedan recortar hoy algo de lo que ya han perdido, porque seguramente se tengan que limitar a no dejarse más tiempo y llegar al campamento para reparar todo lo que sea posible.

Casi 50 minutos de desventaja con los gallos es mucho, aunque también es cierto que queda casi todo el rally por delante. El más favorecido de los candidatos fue Al Attiyah, que vio cómo además de Sainz, otro de sus grandes rivales perdía alrededor de media hora. Se trata de Sebastien Loeb, su compañero en el equipo Dacia, que sufrió un problema eléctrico y aparece en la general con 33:33 de desventaja.

Todo puede darse la vuelta en cualquier momento, porque así es el Dakar, pero por ahora el qatarí tiene la carrera donde quería, a falta de saber si el nuevo Dacia es lo suficientemente fiable como para llevarlo hasta el último día con los primeros.