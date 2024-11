Bagnaia mantiene la incertidumbre: gana la Sprint y evita el título de Jorge Martín

Tendrá que ser el domingo, en la última carrera, la definitiva, el no va más se va vivir en Montmeló con el pulso final entre Bagnaia y Martín por el título de MotoGP. Pecco es un competidor brutal y ha hecho lo que podía hacer: conservar todas las opciones posibles y llevar al límite a su rival, que todavía tiene un panorama más que favorable para levantar su primera corona de MotoGP.

Necesitaba Jorge sumar dos puntos más que el italiano y lo que sucedió fue que Pecco le restó cinco para dejar la pelea en un margen de 19 con 25 por repartirse. Es decir, que Martín tiene que conseguir siete este domingo para no tener que fijarse en nadie más y ser campeón aunque su máximo enemigo haga el pleno. Eso supone ser noveno o mejor en la carrera larga, algo que sólo tres veces no ha sucedido esta temporada: en dos caídas y en un decimoquinto puesto en San Marino cuando entró a por la moto de lluvia cuando no había agua suficiente.

Monologo de Bagnaia

Pecco confirmó su buenísimo ritmo en Montmeló y no dio opción a nadie en la Sprint. Líder desde el inicio, se marchó pronto y mantuvo algo más de un segundo de ventaja en cabeza, sin cometer fallos y lanzándose a por los doce puntos. Por detrás de él sí que hubo una buena pelea, con Bastianini dando muchísimo trabajo a Jorge Martín. Enea pasó del octavo puesto en parrilla al segundo ya en la primera curva, y ahí empezó una bonita lucha entre la Bestia y Martinator. Intercambio de golpes con dos frenadas brutales, como la de Jorge al final de recta para intentar escaparse de manera definitiva. Lo intentó, y llegó a coger medio segundito, pero Bastianini tenía ganas de pelear, está buscando el tercer puesto del campeonato y en la última vuelta le rebañó dos puntos al madrileño, que por un momento pensó en ir a devolver el adelantamiento, pero se contuvo. "He intentado mantener la segunda posición hasta el final, porque todos los puntos eran importantes de cara al domingo. No me encontraba cómodo con la goma dura, tengo un buen colchoncito, un poco más cerca del objetivo, pero la filosofía va a ser la misma. Igual hemos peleado demasiado con Enea.