Real Madrid y Barcelona siguen intercambiando jugadores en una dinámica que en este mercado veraniego ha alcanzado una actividad casi desconocida en anteriores temporadas. El club blanco ha oficializado la contratación de Adam Hanga para las dos próximas temporadas. El ex azulgrana y ex del Baskonia ha firmado por el equipo que entrena Pablo Laso hasta el final de la campaña 2022-2023.

El jugador que puede actuar en tres posiciones (base, escolta y alero) ha asegurado estar “muy agradecido por la oportunidad que me ha dado el Real Madrid. Puedo seguir luchando en la Liga Endesa, en la Euroliga y por todos los títulos que hay en Europa. Voy a intentar dar mi máximo nivel como persona y como profesional”. ”El Real Madrid es un equipo ganador que lleva muchos años jugando a un nivel increíble. Conozco muy bien a los jugadores, el sistema que juegan y tengo muchas ganas. Soy un jugador de transiciones así que espero aportar mucho al equipo en ese aspecto. Siempre he sido un jugador de equipo y quiero darle lo que necesita”, ha afirmado a los medios oficiales del club. ”Los últimos años he jugado como base. Haber jugado en distintas posiciones puede ser mi fortaleza. Siempre digo que haré lo que me pida el entrenador: jugar en defensa, en ataque, de base, de alero… me da igual”, comenta.

“Yo he sufrido bastante en los últimos años contra el Real Madrid y ahora ayudaré al equipo hasta el último momento. Laso me conoce muy bien, llevo 10 años en España así que no tengo nada que esconder. Es un entrenador histórico y tengo muchas ganas de empezar a trabajar a sus órdenes”. Hanga se reencontrará en el vestuario de Valdebebas con Heurtel, ya que ambos coincidieron en el Baskonia y en el Barça: “Parece que nos perseguimos el uno al otro. Jugamos en Baskonia juntos, somos amigos y ahora podemos luchar otra vez juntos por los títulos”.