El sueño de Finlandia en el Eurobasket continúa

Finlandia es la gran historia del Eurobasket con su clasificación por primera vez para las semifinales del torneo continental. Su techo era el sexto puesto de 1967. Hace tres años, en el partido de cuartos ante España, soñó durante algo más de dos cuartos con la clasificación para su primera semifinal. Pero llegó la monumental bronca de Rudy en el descanso y acabó con el sueño de los nórdicos. En Riga, Georgia no ha tenido un Rudy que espabilara a su selección y Markkanen y compañía lucharán por las medallas.

Los nórdicos cumplieron con su papel en la primera fase que les tuvo como anfitriones en Tampere. Derrotaron a Suecia, Gran Bretaña y Montenegro. Con la clasificación para octavos asegurada no pudieron con Lituania, derrota por tres puntos, y no compitieron ante Alemania. Lo que sucedió luego ha convertido a los Markkanen y compañía en leyenda en su país. En octavos esperaba Serbia. Los balcánicos, pese a la baja de Bogdanovic, seguían siendo los grandes favoritos al oro. Jokic y su cuadrilla se estrellaron ante Finlandia y Georgia siguió el mismo camino. Los 7.000 finlandeses que se citaron en Bilbao durante el Mundial de 2014 para seguir a su equipo nacional se pueden convertir en una broma con la que se avecina el fin de semana en Riga.

El equipo entrenado por Lassi Tuovi ha encontrado la mejor versión de Lauri Markkanen. El jugador de los Jazz, con 28 años, ha sabido liderar a los suyos sin necesidad de acaparar el balón como sucedió en anteriores campeonatos o incluso durante la preparación (121 puntos en tres partidos). Fueron varios los secundarios como Maxhuni, el estudiantil Salin, Jantunen (exPSG y Fenerbahçe la próxima temporada) y el espectacular Muurinen los encargados de martirizar a Georgia desde la línea de tres. Seis triples en el primer cuarto, cuatro en el segundo, 18 asistencias al descanso... Finlandia rozó la veintena de ventaja y de poco sirvió la reacción georgiana en el tercer periodo. Fue el único momento en que el ataque nórdico se atascó. El parcial 14-22 del tercer cuarto reanimó a los dos jugadores más determinantes del equipo, Markkanen y Jantunen, para llevar a los suyos más lejos que nunca.

La derrota de Georgia en cuartos no tapa un torneo extraordinario cimentado en la espléndida victoria ante España y culminado con el glorioso triunfo en octavos ante Francia. El liderazgo de Shengelia, gran campeonato el suyo con un porcentaje en tiros de tres por encima del 50 por ciento, no fue suficiente ante el descaro de los nórdicos.

93. Finlandia (28+29+14+22): Little (3), Grandison (2), Jantunen (19), Markkanen (17) y Valtonen (8) -quinteto titular- Salin (14), Nkamhoua (8), Maxhuni (15), Muurinen (7) y Gustavson (0).

79. Georgia (15+25+22+17): Baldwin (2), Sanadze (19), Mamukelashvili (22), Shengelia (18) y Bitadze (14) -quinteto titular- Andronikashvili (0), Burjanadze (2), Shermadini (2) y Ochkhikidze (0).

Árbitros: Rosso (Fra), Anaya (Pan) y Salins (Let). Sin eliminados.

Incidencias: 10.700 espectadores en el Arena Riga. Tercer partido correspondiente a los cuartos de final del Eurobasket.

CUARTOS DE FINAL

Lituania, 76 - Grecia, 87

Turquía, 91 -Polonia, 77

Finlandia, 93 - Georgia, 79

Alemania-Eslovenia (20:00)

SEMIFINALES (VIERNES 12)

Grecia - Turquía

Finlandia - ¿?

FINAL Y TERCER Y CUARTO PUESTO (DOMINGO 14)