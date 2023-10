¿Cuántas veces se ha enfrentado el Real Madrid a un equipo de la NBA?

Esta noche tendrá lugar el esperado partido en el Wizink Center que enfrentará al Real Madrid frente a los Dallas Mavericks. Un encuentro al que los dos equipos llegan en condiciones completamente diferentes.

Por un lado, el conjunto estadounidense comenzó su pretemporada hace apenas 4 días en Abu Dabi. Únicamente han disputado dos partidos en la capital de los Emiratos Árabes Unidos frente al mismo equipo, los Minnesota Timberwolves, cosechando la derrota en ambos partidos.

Por el contrario, el Real Madrid acumula casi un mes de competición, con un total de siete partidos oficiales (dos de Supercopa,cuatro de Liga Endesa y uno de Euroliga).

El enfrentamiento de esta noche supone la vuelta de Luka Doncic a la que fue su casa entre 2012 y 2018. El esloveno llegó a las categorías inferiores con solo 13 años. Tres años después, el 30 de abril de 2015 debutó en Liga ACB, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar en la historia del Real Madrid (16 años).

Tras su debut, dominó el baloncesto europeo y español hasta que diera el salto a la NBA en 2018, cosechando el título de la ACB en tres ocasiones (2015, 2016 y 2018) y la Euroliga en 2018. Precisamente, el año en el que llegó a Estados Unidos fue también el más exitoso a nivel individual en el Real Madrid, logrando hacerse con el MVP de la Euroliga y el de la ACB.

Luka Doncic entra a canasta en el partido ante el Baskonia larazon

Es la novena ocasión en la que el Real Madrid se enfrenta a un equipo de la NBA. La última se produjo en 2016 frente a los Oklahoma City Thunder. Un partido en el que el conjunto blanco remontó 22 puntos y consiguió hacerse con la victoria (142-137). Pero, ¿cuántas veces ha jugado el Real Madrid frente a un equipo de la NBA?

El primer partido tuvo lugar en 1988, con motivo del antiguo torneo Open McDonald’s. Una competición coordinada por la FIBA y la NBA, que se celebró entre 1987 y 1999, enfrentando a equipos NBA y equipos FIBA. El Real Madrid participó en tres de estas ediciones (hubo un total de nueve), teniendo delante a equipos NBA en dos ocasiones y cosechando la derrota en ambos partidos.

El primero de ellos tuvo lugar frente a los Boston Celtics en 1988 (derrota por 96-111) y el segundo, en 1993, frente al que era el vigente finalista de la NBA, los Phoenix Suns (derrota por 115-145). Ambos encuentros se celebraron en sede europea (el primero en Madrid y el segundo en Múnich).

En 2006, surge el evento NBA Europe Live Tour, mediante el cual NBA y FIBA acuerdan organizar partidos amistosos entre sus equipos. El Real Madrid se enfrentó a los Toronto Raptors de Jorge Garbajosa y José Manuel Calderón en 2007 y a los Utah Jazz en 2009.

Frente a los Raptors consiguieron lo que era la primera victoria frente a un equipo norteamericano en toda su historia (104-103), mientras que en 2009 volvieron a sufrir la derrota (87-109). Nuevamente, los dos partidos tuvieron lugar en la capital española.

Presentación del partido amistoso entre el Real Madrid y Dallas Mavericks de la NBA. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria PHOTOGRAPHERS

Años más tarde, nace Euroleague American Tour, con el propósito de enfrentar a equipos Euroliga y NBA, pero con la diferencia de que estos se jugarían en sede americana.

En estos choques, celebrados en 2012, se enfrentaron a los Memphis Grizzlies de Marc Gasol y, dos días después, a los Toronto Raptors, como en 2007. No fueron capaces de ganar ninguno de los dos partidos (105-93 vs Memphis y 102-95 vs Raptors).

Por último, antes de la victoria de 2016, tuvieron enfrente una vez más a los Boston Celtics (2015). Un partido en el que los de Massachusetts fueron muy superiores y acabaron ganando con contundencia (96-111).