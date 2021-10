Mirotic se inventa una canasta imposible para mantener al Barça invicto en Europa

Baloncesto

Seis partidos y seis victorias. El Barça sigue líder de la Euroliga después de un partido muy áspero en Estambul ante el Fenerbahçe y que se resolvió con una canasta imposible de Mirotic en el último segundo. El equipo de Jasikevicius supo manejar un choque que se movió siempre en diferencias mínimas. Higgins, Davies y Calathes se encargaron de paliar el flojo partido de Mirotic. Flojo hasta el último ataque. Mirotic llevaba 1/9 en tiros de campo y cuatro pérdidas de balón antes del ataque definitivo. Recibió en el poste bajo y con Devin Booker encima se sacó una canasta imposible para mantener al Barça invicto.

No se habían alcanzado los cuatro primeros minutos y al Barça ya le habían sacado los colores en Estambul. Sobre todo al juego interior del equipo de Jasikevicius. Sanli había dicho que volver a Turquía le sentaba bien. Pues sería fuera de la cancha porque dentro Vesely hizo con él lo que le dio gana. Anotó diez puntos sin fallo en 3:28 para hacer buena la apuesta de Djordjevic. Centímetros y kilos para frenar al líder de la Euroliga. La pareja Sanli-Mirotic naufragó y la entrada de Davies tampoco arregló los desperfectos porque acumuló dos faltas muy pronto. El Barça se incorporó porque no todo es cuestión de tamaño. Si De Colo no está bien, el Fenerbahçe no anda sobrado de talento. Henry, como ya demostró en Vitoria, es un jugador de rachas. Tocó la mala y Calathes, poco a poco, se fue haciendo con los mandos del choque. La pésima puntería exterior de los turcos (1/10 triples al descanso) permitió a los azulgrana recortar primero y ponerse por delante después. El base griego logró incorporar al choque a Kuric, Higgins y a los compañeros del banquillo. ¿El resultado? En el descanso el Barça ya mandaba.

Lo llegó a hacer por ocho puntos (31-39), pero la diferencia estaba más construida en los errores ajenos que en los aciertos propios. El juego carecía de fluidez alguna y eso favoreció el reengancha del Fenerbahçe. La hoja de servicios de Mirotic al final del tercer cuarto era el mejor resumen de la incomodidad permanente en la que vivía el Barça: 0/6 en triples y 4 pérdidas. Aún así, el Barça entró por delante al tramo definitivo (48-49).

Las estrecheces se prolongaron hasta el final. Para resolver el primer problema con que se topó el Barça, la cuarta falta de Calathes, llegaron dos triples de Higgins. ¿La respuesta? Otro par de Guduric, el segundo con falta incluida. Los turcos volvían a mandar y Vesely (22 puntos y 7 rebotes) seguía haciendo daño. Jasikevicius recuperó a Calathes y Davies sumó todo lo que no hizo Mirotic (66-70 a 1:50).

74. Fenerbahçe (20+9+17+26): Henry (3), Guduric (17), Pierre (7), Booker (8) y Vesely (24) -quinteto titular- De Colo (4), Polonara (4), Hazer (5), Duverioglu (0), Shayok (2) y Birsen (0).

76. Barcelona (15+20+12+27): Calathes (11), Kuric (5), Higgins (18), Mirotic (8) y Sanli (0) -quinteto titular- Davies (16), Smits (8), Laprovittola (4), Hayes (6), Martínez (0) y Jokubaitis (0).

Árbitros: Lottermoser (Ale), Hordov (Cro) y Petek (Esl). Eliminado Henry.

Incidencias: 5.132 espectadores en el Ülker Sport Arena. Partido correspondiente a la sexta jornada de la Euroliga.

6ª jornada: Mónaco, 70-Estrella Roja, 62; Fenerbahçe, 74-Barcelona, 76; Olympiacos-ALBA Berlín; Maccabi-Zalgiris Kaunas; Bayern Múnich-Armani Milán; Unics Kazán-Baskonia (18:00); Zenit-Real Madrid (19:00); ASVEL Villeurbanne-CSKA (20:00) y Panathinaikos-Anadolu Efes (20:00).

Clasificación: 1. Barcelona (6/0); 2. Armani Milán (5/0); 3. Real Madrid (4/1); 4. CSKA Moscú (4/1); 5. Olympiacos (3/2); 6. ASVEL Villeurbanne (3/2); 7. Maccabi (3/2); 8. Bitci Baskonia (3/2); 9. Zenit (3/2); 10. Mónaco (3/3); 11. ALBA Berlín (2/3); 12. Fenerbahçe (2/4); 13. Estrella Roja (2/4); 14. Bayern Múnich (1/4); 15. Anadolu Efes (1/4); 16. Panathinaikos (1/4); 17. UNICS Kazán (1/4); 18. Zalgiris Kaunas (0/5).