El Fenerbahçe derrota al campeón en Abu Dabi

El campeón no defenderá su corona en Abu Dabi. El Fenerbahçe superó al Panathinaikos porque los turcos tuvieron una aportación extraordinaria de sus secundarios (Hall, McCollum, Melli y Biberovic) y entre las estrellas de los griegos sólo Osman respondió hasta el final. El Fenerbahçe buscará su segundo título continental después del que sumaron allá por 2017 con un tal Zeljko Obradovic en el banquillo. Jasikevicius, con cuatro coronas de campeón como jugador, perseguirá su primer título como técnico.

El campeón de Europa se fue cinco puntos abajo al descanso, pero para el presidente del Panathinaikos la diferencia era lo de menos. Cinco, ocho, diez... que más daba. El caso era alcanzar a los árbitros antes de que llegaran a los vestuarios. Le intentaron frenar sus guardaespaldas, pero no hubo manera. Y allí, en medio de la semifinal de la Euroliga, estaba Dimitris Giannakopoulos tratando de abroncar a Peruga y sus colegas, Lottermoser y Difallah. Eso por no cargar contra sus jugadores que en el primer cuarto de hora fueron atropellados por la desbordante intensidad física del Fenerbahçe. Cuando a las ganas sumaron el acierto, los turcos llegaron a dominar por doce puntos.

El equipo de Jasikevicius logró tener controlados a Sloukas y Nunn, pero no supo asustar. Tuvo varios lanzamientos sencillos para abrir aún más las diferencias, pero el equipo careció de colmillo. Y eso permitió a los griegos no perder la cobertura en la semifinal. Cuando Nunn despertó, el Panathinaikos levantó la voz en Abu Dabi y el partido se equilibró. Los puntos se encarecieron y en el PAO sólo Nunn fue capaz de ofrecer soluciones. El problema fue cuando cometió la tercera falta y se tuvo que ir al banquillo. Ahí aparecieron dos de los secundarios del Fenerbahçe, Melli y McCollum. El italiano sumó sin hacer ruido. El estadounidense de 37 años, debutante en una Final Four y en el que es el decimotercer equipo de su carrera profesional, anotó 9 puntos consecutivos para que el Fenerbahçe entrara en ventaja en el último cuarto (55-48).

En el primer minuto del tramo final llegó la cuarta falta de Nunn. Ataman mantuvo en pista al MVP y Osman se encargó de que la brecha turca no fuera a más, pero lo peor para los griegos estaba por llegar. Después de un triple de Hall, ¡qué importantes los secundarios de Jasikevicius!, Nunn cometió una falta en ataque y con poco más de seis minutos pendientes la estrella griega estaba eliminada. Después de la quinta falta recibió una técnica y la misión empezó a ser imposible para los de verde (67-56). Ataman recurrió a Sloukas, el MVP de la pasada Final Four, y al reaparecido Lessort. Pero la respuesta de los griegos sólo llegó desde la muñeca de Osman. Insuficiente para contrarrestar la inspiración de Hall y McCollum. Dos triples del primero y otro del estadounidense dejaron a los turcos en la final.

82. Fenerbahçe (22+16+17+27): Guduric (3), Hall (18), Colson (3), Hayes-Davis (7) y Birch (2) -quinteto titular- McCollum (13), Baldwin (10), Melli (9), Biberovic (15), Sanli (0) y Pierre (2).

76. Panathinaikos (12+21+15+28): Grant (15), Nunn (18), Osman (22), Juancho (5) y Gabriel (4) -quinteto titular- Brown (0), Sloukas (2), Lessort (7), Mitoglou (0), Yurtseven (2) y Kalaitzakis (0).

Árbitros: Peruga (Esp), Lottermoser (Ale) y Difallah (Fra). Eliminado Nunn. Técnicas a Ataman, Nunn y Jasikevicius.

Incidencias: 12.300 espectadores en el Etihad Arena. Primera semifinal de la Final Four de Abu Dabi.

PROGRAMA FINAL FOUR

Semifinales

Fenerbahçe, 82-Panathinaikos, 76

Olympiacos-Mónaco (20:00)

Final

Fenerbahçe- ¿? (25, 20:00)

Tercer y cuarto puesto (25:00, 17:00)

*Todos en Movistar +