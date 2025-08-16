Luka Doncic podría perderse el Eurobasket

A once días para el comienzo del Eurobasket una de las grandes estrellas del torneo, Luka Doncic, podría perderse la competición. La estrella de Eslovenia tuvo que abandonar el amistoso con Letonia (100-88) en el Xiaomi Arena de Riga después de que un compañero de equipo cayese sobre su rodilla derecha en un lance del juego.

El choque se produjo en el primer tramo del tercer cuarto e hizo que Doncic no regresara a la cancha junto al resto de compañeros y se retirara directamente a los vestuarios cojeando de manera evidente. Una vez tratado en los vestuarios, el base de Los Ángeles Lakers volvió vestido de calle al banquillo para presenciar el resto del encuentro junto a sus compañeros de equipo.

A la espera de las pruebas médicas a las que será sometido, el golpe en su rodilla podría poner en duda su participación con Eslovenia en el Eurobasket 2025, que se disputa del 27 de agosto al 14 de septiembre en las sedes de Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia. Eslovenia está encuadrada en el Grupo C del torneo por lo que podría cruzarse con España en los octavos de final.

Con el partido igualado, el letón Kristers Zorks intentó entrar a canasta y empujo al esloveno Gregor Hrovat, que perdió el equilibrio y cayó de espaldas sobre la pierna de Doncic, que luchaba en ese momento por la posición con el letón Mareks Mejeris.

Hace apenas dos semanas, Doncic había firmado su nuevo contrato con Los Angeles Lakers. El balcánico llegó a un acuerdo para los próximos tres años a cambio de 165 millones de dólares. La franquicia californiana podría aconsejarle renunciar a su selección si su estado físico pone en peligro su presencia el próximo curso en los Lakers.