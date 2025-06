El Madrid, a una victoria del título después de un partido monumental resuelto en la prórroga

El Real Madrid está a una victoria de ganar la Liga Endesa después de imponerse en la prórroga del segundo partido al Valencia Basket. El equipo de Pedro Martínez tuvo la posesión para evitar el tiempo extra, pero no fue capaz de jugar la última posesión con sentido. En la prolongación un omnipresente Andrés Feliz (14 puntos y 7 rebotes) firmó la segunda victoria madridista en la final.

El Valencia Basket falló sus cuatro primeros triples y los cinco últimos que intentó antes del descanso, pero cerró el segundo cuarto a rebufo del Madrid (48-45). Lo que sucedió entre las dos secuencias de lanzamientos fallados fue el equipo de Pedro Martínez en su esencia esta temporada. Del 16-5 inicial impulsado por Abalde, el Madrid encajó un parcial de 1-17 porque empezó a recibir golpes desde la línea de tres con una frecuencia insoportable. Los tiradores valencianos se instalaron en el perímetro y el partido se convirtió en un pim pam pum. Chus Mateo, viendo la que se avecinaba, pidió un tiempo muerto. "¡Coño! Mirad las faltas, joder. Llevamos dos faltas de equipo", soltó. La advertencia sirvió de poco. Siete jugadores del Valencia anotaron desde la larga distancia y el equipo taronja se disparó hasta un 29-38 basado en un 9/13 en triples entre las dos rachas de errores. "Estamos más siendo nosotros", comentaba Pedro Martínez que tenía a un recuperado Jean Montero como epítome del buen funcionamiento de los suyos.

El Real Madrid, consciente de que la racha de acierto no era casual, se armó de paciencia. Redobló su apuesta defensiva y con los jugadores del banquillo empezó a remontar. Si ya en el primer partido el protagonismo de los secundarios fue decisivo, en el segundo fueron los encargados de capear el temporal cuando arreciaba la lluvia de triples. Cuando el porcentaje de tres se convirtió en terrenal llegó el turno de Campazzo y Hezonja. El base evidenció que ha recuperado el peso habitual en el equipo y el croata ofreció su versión más centrada. Por eso, el Madrid llegó por delante al parón.

Los dos equipos fueron más estables. La frecuencia anotadora del Valencia se movió en parámetros normales y el Madrid tuvo muchos jugadores enganchados al partido. A los habituales se añadieron Musa y Fernando para dejar todo pendiente del último cuarto.

Si el partido de Bruno Fernando en ataque fue notable, atrás tuvo serios problemas con Reuvers. El estadounidense impulsó al Valencia y animó a que sus tiradores recuperasen protagonismo. El Valencia se escapó con un parcial de 2-13 y la diferencia se disparó a nueve puntos a menos de siete minutos para el final (73-82). Chus Mateo recuperó a sus tres pesos pesados: Campazzo, Hezonja y Tavares. Para completar el quinteto dos currantes, Feliz y Garuba. La mezcla no dio resultados inmediatos porque el Valencia volvía a estar desatado desde la línea de tres. Dos triples de Montero y otro par de Costello marcaban una frontera de siete puntos con menos de cuatro minutos por jugar. La respuesta fue obra de Campazzo con tres canastas seguidas. La secuencia de errores acabó con un tiro libre anotado por López Arostegui a falta de 31.1 (87-89). Chus Mateo recurrió a Llull y el capitán, que llevaba 0/5 en tiros de campo, empató. Quedaban 8.2 y Jean Montero no supo resolver con un triple forzadísimo.

El tiempo extraordinario empezó con jugadas extraordinarias de Real Madrid. Porque anotó tres triples en sus tres primeros ataques, pero es que no llegaron de los tiradores. Los ejecutores fueron Andrés Feliz (2) y Garuba. Si el Valencia no se despeñó fue porque Montero respondió. Pero no encontró más ayuda. Y Feliz no dejó de producir. Anotó, reboteó, tiró del equipo y firmó el 2-0.

102. Real Madrid (22+26+21+20+13): Campazzo (18), Abalde (10), Hezonja (13), Ndiaye (2) y Tavares (9) -quinteto titular- Llull (2), Feliz (14), Musa (12), Fernando (10) y Garuba (10).

96. Valencia Basket (25+20+23+21+7): Montero (19), Badio (5), Puerto (0), Pradilla (4) y Reuvers (11) -quinteto titular- Costello (16), Sestina (5), Jones (9), López-Arostegui (14), Soriano (3), Jovic (6) y De Larrea (0).

Árbitros: Pérez Pizarro, Perea y Araña. Sin eliminados.

Incidencias: 11.142 espectadores en el Movistar Arena. Segundo partido correspondiente a la final de la Liga Endesa. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del socio número uno del Real Madrid, Sergio Nieto Díaz.

CALENDARIO "PLAYOFFS"

Cuartos de final

Real Madrid, 2 - BAXI Manresa, 0

Unicaja, 2 - Barcelona, 1

Valencia Basket, 2 - Dreamland Gran Canaria, 0

La Laguna Tenerife, 2 - Joventut, 0

Semifinales

Real Madrid, 3 - Unicaja, 1

Valencia Basket, 3 - La Laguna Tenerife, 0

Final

Real Madrid, 2 - Valencia Basket, 0

(89-75; 102-96; 25, 21:15; 27, 21:15* y 30, 21:15*)

*Si fueran necesarios.

**Todos los partidos en Movistar +.