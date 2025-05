El Mónaco y la sorpresa del siglo: derrota al Olympiacos y se jugará el título con el Fenerbahçe

El Mònaco buscará ante Fenerbahçe su primer título de campeón de Europa en su segunda Final Four. El equipo de Spanoulis cuajó un partido soberbio para desactivar al gran favorito al título. La defensa asfixió a los griegos, que durante muchos minutos sólo contaron con los puntos de Fournier, y en ataque hubo un reparto de funciones que no pudo contrarrestar el líder de la primera fase.

De pronto, a doce minutos del final, el Olympiacos, el gran favorito, el equipo que mejor baloncesto ha jugado en Europa esta temporada, estaba trece abajo ante el Mónaco. El equipo del Principado no es el novato que hace dos años alcanzó su primera Final Four. Liderado por Mike James (17 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) y con Diallo (22, 6 y 3) y Blossongame (12 puntos y 5 rebotes) dando una lección a la hora de tomar buenas decisiones, los chicos de Spanoulis tenían a los griegos en una situación límite. En ese escenario debían aparecer Fournier o Vezenkov. Y lo hizo el francés. El búlgaro estuvo desaparecido. En un equipo incapaz de resolver el jeroglífico que era la defensa del Mónaco, el escolta anotó once puntos seguidos y resucitó a los griegos para el último cuarto.

Pero el Mónaco no tembló. Dio igual que Walkup se convirtiera en la sombra de Mike James, el resto del equipo creció en los momentos más exigentes. A los pequeños se sumó Jaiteh. El pívot (11 puntos y 6 rebotes) firmó su mejor actuación de la temporada y el Mónaco se coló en una final en la que nadie le esperaba.

68. Olympiacos (17+15+19+17): Williams-Goss (12), Fournier (31), Papanikolau (2), Vezenkov (7) y Fall (2) -quinteto titular- Milutinov (8), Peters (3), McKissic (0), Walkup (2), Vildoza (0), Lee (1) y Wright (0).

78. Mónaco (17+18+22+21): Strazel (2), James (17), Diallo (22), Blossomgame (12) y Theis (5) -quinteto titular- Okobo (7), Jaiteh (11), Calathes (2) y Loyd (0).

Árbitros: Belosevic (Ser), Pérez (Esp) y Nedovic (Esl). Sin eliminados.

Incidencias: 12.300 espectadores en el Etihad Arena. Segunda semifinal de la Final Four de Abu Dabi.

PROGRAMA FINAL FOUR

Semifinales

Fenerbahçe, 82-Panathinaikos, 76

Olympiacos, 68-Mónaco, 78

Final

Fenerbahçe-Mónaco (25, 20:00)

Panathinaikos-Olympiacos (25:00, 17:00)

*Todos en Movistar +